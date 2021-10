Davaria Davensberg schießt Wolbeck 2 ab

So ganz überraschend kam am Sonntag Davaria Davensbergs 5:1 (2:1)-Sieg über den VfL Wolbeck 2 für Trainer Mike Raed nicht: „Das hat sich doch schon in den letzten Spielen angedeutet. In Otti-Botti haben wir zwar 1:2 verloren, mussten aber 6:2 gewinnen. Leider haben war in dem Spiel unsere hundertprozentigen Torchancen nicht genutzt.“

Das war am Sonntag deutlich besser, vor allem Benedikt Godek hatte mit drei Toren einen besonders guten Tag erwischt. Nach vier Minuten hatte er die Davaria bereits in Führung gebracht, die der Gast allerdings fünf Minuten später ausglich. Aber zwei Minuten vor der Pause und zwölf Minuten nach dem Wechsel war es erneut Godek, der die Davaria jubeln ließ. Kapitän Jahja Raed (60.) und der eingewechselte Aaron Pravdic besorgten die weiteren Tore zum 5:1-Kantersieg.

Natürlich war Trainer Raed mit der Leistung zufrieden. Aber er bemängelte einmal mehr die Chancenverwertung. „Wir hätten auch 10:3 gewinnen können. Leider haben wir in einigen sehr aussichtsreichen Situationen die Ruhe vermissen lassen, die Dinger einfach auszuspielen.“

Vor vier Wochen hat Raed die Mannschaft übernommen und stellt ihr ein gutes Zwischenzeugnis aus. „Die Jungs ziehen gut mit. Und es freut mich, dass sie sich nun für ihre harte Arbeit belohnt haben.“

Davaria: Stilling – Bruck, Mahmoud, Shabani (46. Markandesar), Kaiser – Kleine, Bolle – Roman, J. Raed, Dirani (82. Pravdic) – Godek (80. Can). Tore: 1:0 Godek (4.), 1:1 Tegtmeier (9.), 2:1/3:1 Godek (43./57.), 4:1 J. Raed (60.), 5:1 Pravdic (88.).