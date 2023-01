Davaria Davensberg vs. SV Südkirchen, die Zweite

Zwei Mal wurde jetzt über den SV Davaria Davensberg respektive einen seiner Spieler beim Kreissportgericht verhandelt. Mit dem einen Urteil – drei Spiele Sperre für Marcio Duarte-Melao wegen dessen Tätlichkeit im Testspiel bei BW Ottmarsbocholt (WN berichteten) – kann der B-Ligist gut leben. Das andere – die Neuansetzung des im Dezember abgebrochenen Spitzenspiels gegen den SV Südkirchen – wollen die Davensberger nicht hinnehmen. Der Widerspruch sei bereits in die Wege geleitet worden, heißt es.

Kein Schuldiger?

„Wäre die Partie bereits in oder nach der ersten Hälfte abgepfiffen worden: alles gut. Aber mein Rechtsempfinden sagt mir , dass ein Spiel, das zu zwei Dritteln rum ist, nicht wieder bei null beginnen kann“, erklärt Rojhat Atalan, einer der beiden Spielertrainer. Sein Onkel, Fußballlehrer Ismail Atalan, sehe das übrigens genauso. Auch die Urteilsbegründung – keiner trage Schuld an dem Spielabbruch, daher dürfe keiner bestraft werden – kann Rojhat Atalan nicht ganz nachvollziehen: „Der Unparteiische war in der Pause zu uns in die Kabine gekommen und hatte angedeutet, dass er aufgrund der einbrechenden Dunkelheit das Match womöglich vorzeitig beendet. Schon da haben wir die Möglichkeit ins Spiel gebracht, auf dem Nebenplatz, unter Flutlicht, zu kicken. Darauf hätte der Schiri ja eingehen können.“

Und bestraft würde die eigene Elf schon irgendwie, „da wir mit 1:0 vorn lagen und richtig gut in der Partie waren“. Sollte der Einspruch keinen Erfolg haben, nehme man aber auch das hin: „Wenn wir aufsteigen wollen, müssen wir Südkirchen halt ein zweites Mal schlagen.“

Bei der Sperre für Duarte-Melao habe die Kammer Milde walten lassen, so Davensbergs Spielertrainer, „weil es für Marcio mit Mitte 30 der erste Feldverweis überhaupt war“. Duarto-Melao und der Ex-Davensberger Benedikt Godek waren nach der Partie in Ottmarsbocholt vor sieben Tagen aneinandergeraten. Da er die Sperre auch in den Freundschaftsspielen absitzen kann, ist der Offensivmann bald wieder einsetzbar.