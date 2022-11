Davaria: Diesmal ein hart erkämpfter Dreier

Den fünften Sieg in Folge fuhr Davaria Davensberg ein. Gegen die DJK Wacker Mecklenbeck 2 taten sich die Blau-Weißen aber schwerer als in den Partien zuvor.

Den fünften Sieg in Folge fuhren die B-Liga-Fußballer von Davaria Davensberg ein. Gegen die DJK Wacker Mecklenbeck 2 siegten die Blau-Weißen mit 4:2 (2:2). Der Sieg auf heimischem Rasen wurde jedoch erst in der Schlussphase eingefahren.

„Wir haben uns deutlich schwerer getan als in den vorherigen Partien“, so Davaria-Spielertrainer Rojhat Atalan. Wobei auch mangelnde Chancenverwertung vor allem in der ersten Halbzeit eine Rolle spielte, allein Mohammed Kassassir vergab zwei hundertprozentige Torchancen. Zweite Schwachstelle der Gastgeber war die Anfälligkeit für Konter. So kassierten die Davaren nur drei Minuten nach dem 1:0 durch Marcio Melao-Duarte, der den Ball über Wacker-Keeper Philipp Buchmann ins Tor gechippt hatte, bereits den Ausgleich. Nach einem Fehler Buchmanns legte Davensbergs Kapitän Dennis Kreuzberg jedoch für die Gastgeber nach. Dann wieder ein Mecklenbecker Konter – es stand 2:2, wenige Minuten vor der Pause.

Glück hatten die Blau-Weißen, dass der Schiedsrichter nicht gegen sie pfiff, nachdem Atalan als letzter Mann einen Gegenspieler zu Fall gebracht hatte, der Davare zog sich dabei einen Bänderriss zu (60.). Der eingewechselte Seyhmus Akbas sorgte dann für die Entscheidung. Zunächst brachte er nach Vorarbeit von Hakki Atalan und Melao-Duarte die Davaren wieder in Führung, kurz vor Schluss stand er dann erneut goldrichtig.

Davaria: Stilling – Mah. Mahmoud, R. Atalan, Shabani – J. Raed, Nicosia – Agirman, Lotfi, Kreuzberg – Melao-Duarte, Kassassir (Loose, H. Atalan, Akbas, Agirmann). Tore: 1:0 Melao-Duarte (17.), 2:0 Scheuer (20.), 2:1 Kreuzberg (31.), 2:2 Descher (41.), 3:2/4:2 Akbas (66./85.).