Davaria in Runde zwei

Für Davensbergs neuen Trainer David Wendel war es ein erfolgreiches Pflichtspieldebüt: Mit 2:0 (0:0) nahm der hiesige A-Ligist die Auftakthürde im Kreispokal beim SC Müssingen. Allerdings hätten seine Mannen nur schwer ins Match gefunden, wie der Coach einräumte: „Müssingen hätte in Hälfte eins zwei Mal treffen können. In einer Situation hat Christopher Piotrowski überragend gehalten.“ Die eigentliche Nummer zwei der Davaren darf im Pokal Andreas Stilling vertreten, der aufgrund des akuten Personalmangels an diesem Wochenende aber ohnehin im Feld gebraucht wurde – und sogar das 0:1 auf dem Fuß hatte.

Das erzielte dann, eine Viertelstunde vor dem Ende, Mahmoud Mahmoud nach einer Standardsituation per Kopf. Kurz darauf geriet der B-Ligist in Unterzahl, Niklas Hartmann hatte nach einem taktischen Foul kurz hinter der Mittellinie die Ampelkarte gesehen. In Überzahl ließen die Davensberger nichts mehr anbrennen, Neuzugang Thanuyen Markandesar traf in der Nachspielzeit zum 0:2. „Dafür, dass wir nur 13 Mann zur Verfügung hatten, war das, gerade nach dem Wechsel, phasenweise sehr ordentlich“, so Wendels Fazit.

Davaria: Piotrowski (46. Benasaid) – Bruck, Atalan, Mahmoud – Ermann, Raed, Godek, Stilling – Kassassir (90. Wendel), Markandesar, Dirani. Tore: 0:1 Mahmoud (76.), 0:2 Markandesar (90.+5). Gelb-Rot: Hartmann (83./Müssingen).