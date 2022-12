Davaria: Mustapha führt sich richtig ein

B-Ligist Davaria Davensberg hat einen neuen Spieler verpflichtet – Jeremy-Jamal Mustapha. Der 24-jährige Offensivspieler, der vom A-Ligisten SuS Oberaden kommt, aber auch schon für Westfalia Erkenschwick, RW Ahlen und Preußen Münster 2 gespielt hat, führte sich gleich beim ersten Spiel für die Davaren ideal ein: mit dem Führungstor schon in der siebten Minute beim Werner SC 2.

Am Ende hieß es 2:2. Damit seien die Gastgeber noch gut bedient gewesen, bilanzierte Davensbergs Spielertrainer Mirhat Atalan. Werne habe nur zwei Standardchancen gehabt, aber beide verwertet. Atalans eigenes Team habe dagegen eine Reihe von Chancen ausgelassen, allein „drei, vier Mal die Latte getroffen“. Mohammed Kassassir, Marcio Melao-Duarte, Neuzugang Mustapha und Seyhmus Akbas hätten frei vor WSC-Keeper Oliver Holm ihre Chancen nicht nutzen können.

Kassassir hatte von der rechten Seite auf Mustapha vorgelegt, der mit dem Oberschenkel zum 1:0 der Gäste traf. Vier Minuten nach dem Seitenwechsel glich Max Klimbt, nach einem auf den zweiten Pfosten verlängerten Eckball, per Kopf aus. Nur drei Minuten später brachte Rojhat Atalan die Davaria, ebenfalls mit einem Kopfball, nach einem Freistoß von Anas Lotfi wieder in Front. Der zweite Treffer von Klimbt nach einem Freistoß von der linken Seite (77.) sicherte der Landesliga-Reserve des WSC am Ende einen Punkt. Die Davaria bleibt auf dem vierten Tabellenplatz.

Ligakonkurrent VfL Senden 2 verteidigte seine Spitzenposition in der Kreisliga B mit einem 7:1 (2:0)-Kantersieg bei der DJK Borussia Münster 3. Die Tore für die Elf von Phillipp Roberg erzielten Mehmet Coban (13.), Fabian Ermann (15.), Finn-Jakob van de Pol (60./72.) und Alex Schukin mit einem lupenreinen Hattrick (81./88./89.)