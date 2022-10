Davaria siegt deutlich gegen Capelle

Für Davaria Davensberg war nach dem Heimsieg gegen den SC Capelle alles in Butter. Die Blau-Weißen sind nun Tabellenvierter.

Bis weit über die eigentliche Entscheidung hinaus das Spiel dominiert, die Chancen effizient genutzt – für B-Ligist Davaria Davensberg war nach dem 5:0 (2:0)-Heimsieg gegen den SC Capelle alles in Butter. Es war der siebte Dreier im zehnten Spiel, die Blau-Weißen sind nun Tabellenvierter.

„Die ersten Minuten haben schon gezeigt, in welche Richtung die Partie gehen würde“, so Spielertrainer Rojhat Atalan. Serwen Agirman setzte sich per Doppelpass mit Mohammed Kassassir auf der rechten Seite durch, die anschließende Hereingabe verwertete dieser mit einem Drehschuss ins lange Eck zum 1:0. Nach einem wegen angeblichen Handspiels nicht gegebenen Tor von Rojhat Atalan (23.) und vergebenen Chancen von Jahja Raed und Marcio Duarte-Melao legte Dennis Kreuzberg wieder nach Vorarbeit von Agirman nach.

Nur eine Minute nach Wiederanpfiff verwertete Kassassir einen langen Ball über die Kette seinerseits mit einem Lupfer über SCC-Schlussmann Lukas Schulze Kersting – „das war der Genickbruch für Capelle“, so Rojhat Atalan später. Kreuzberg traf nach einem durchgesteckten Ball in die Spitze zum 4:0. Fünf Minuten später wurde der Davensberger Kapitän im Gästestrafraum gefoult – Mahmoud Mahmoud legte sich den Ball zurecht und verwandelte souverän. Dann wechselten die Davaren durch und verloren mit dem zwangsläufigen Bruch im Spiel ihre Dominanz, ohne dass der SC Capelle noch zum Ehrentreffer kam.

Davaria: Stilling – Shabani, R. Atalan (78. F. Atalan), Mah. Mahmoud – H. Atalan (69. S. Atalan), Raed – Agirman (71. Agirmann), Mas. Mahmoud, Kreuzberg (67. Loose) – Kassassir, Duarte-Melao. Tore: 1:0 Kassassir (17.), 2:0 Kreuzberg (30.), 3:0 Kassassir (46.), 4:0 Kreuzberg (59.), 5:0 Mah. Mahmoud (64.).