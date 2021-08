Davariakassiert zweispäte Tore

Auch die A-Liga Fußballer des SV Davaria Davensberg bekamen es in Spiel eins mit einem Titelaspiranten zu tun. Und – wie im benachbarten Ottmarsbocholt – roch es lange nach einem Erfolg der Blau-Weißen. Doch in den Schlussminuten schlug Wacker Mecklenbeck eiskalt zurück. So musste sich die Elf von Neu-Coach David Wendel am Ende den favorisierten Münsteranern mit 1:2 (0:0) geschlagen geben.

Unverdient sei die Niederlage als solche nicht, fand Davensbergs Coach, „da Wacker ein, zwei weitere Großchancen ausgelassen hat. Ärgerlich war halt, dass die Gegentore so spät gefallen sind.“

In einer lange ausgeglichenen Partie, in der „mal wir, mal die Mecklenbecker am Drücker waren“, besorgte Mehdi Dirani nach knapp einer Stunde das 1:0 für die Davaren. Danach wurde das Match ruppiger – und Wacker kam. „In dieser Phase haben wir uns einfach zu sehr hinten reindrängen lassen. Da war es dann beinahe absehbar, dass auch der Gegner noch zum Erfolg kommt“, so Wendel.

Davaria: Stilling – Bruck, Atalan, Kaiser, Dirani – Raed, Godek (66. Kleine) – Kassassir (72. Bolle), Benasaid, Ermann – Markandesar (87. Melzer). Tore: 1:0 Dirani (59.), 1:1 Hoffmann (88.), 1:2 Bexten (90.).