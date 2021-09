Davensberg im Duell mit dem SV Herbern 2 ohne Alibi

Gemeindederby im Waldstadion: Am Sonntag (12. September), 15 Uhr, empfängt der SV Davaria Davensberg die U 23 des SV Herbern. Für die Hausherren ist es das erste Spiel nach der Demission von David Wendel – was den Blau-Gelben wiederum in die Karten spielen könnte.

Dass neue Besen nicht zwangsläufig gut kehren, weiß Tino Grote: „Auch wenn die Situation im Vorjahr eine etwas andere war, verweise ich nur auf das Beispiel Ascheberg.“ Der TuS hatte soeben Martin Ritz entlassen – und erlebte nur Tage später in Warendorf ein historisches 0:12-Debakel. „Das“, sagt der Interimscoach des SV Davaria Davensberg, „sollte uns Warnung genug sein“. Auf der anderen Seite könne so eine Trainerentlassung ja auch Kräfte freisetzen, so Grotes Hoffnung.

Eines stehe indes fest: „Die Spieler haben kein Alibi mehr. Die, die der Meinung waren, David Wendel sei nicht der richtige Mann für den Job, dürfen jetzt gerne auf dem Feld beweisen, dass sie es ohne ihn besser hinbekommen.“ Vor allem will Grote sehen, „dass sich die Jungs am Sonntag für den Verein zerreißen. Und wo wäre das angebrachter als in einem Derby?“ Sicher verzichten müssen die Hausherren am Sonntag (12. September), 15 Uhr, auf Urlauber Nico Kleine, Mittelstürmer Thanuyen Markandesar ist seit dem Aasee-Match schwer angeknockt.

Noch mehr Ausfälle hat Daniel Heitmann, Coach der U 23 des SV Herbern, zu beklagen. Mit Bastian Bergmann (studienbedingt bis zum Jahresende abwesend), Kilian Höring (vier Wochen gesperrt), Kay Eickholt (verhindert) und Marian Tüns (angeschlagen) fehlen in Davensberg bis zu vier Innenverteidiger, zudem muss Angreifer Lars Overs aus beruflichen Gründen passen. Aber: „Wir haben einen breiten Kader, wollen die Unruhe beim Gegner nutzen und den eigenen Lauf fortsetzen.“