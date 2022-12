Davertpokal: Kleiner, aber oho

Wie berichtet, findet der Davertpokal in verknappter Form statt. Die Veranstalter haben beschlossen, die 35. Auflage um gleich zwei Tage zu kürzen. Somit geht das Indoor-Spektakel komplett am 7. Januar (Samstag) über die Bühne. Statt der üblichen 16 Teams (seit 1996) sind es nurmehr zehn, die ab 13 Uhr um die Hallenkrone streiten, verteilt auf zwei Fünfer-Gruppen. Davensberg, Ascheberg, Herbern und Ottmarsbocholt sind wie die vergangenen 34 Male am Start, dazu Senden, Herbern 2, der Werner SC 2, Eintracht Werne und, jetzt kommt‘s, zwei Westfalenligisten (Kinderhaus, Hiltrup).

Es gibt also ein Wiedersehen mit Holger Möllers, der Westfalia-Coach war mit dem SVH mehrfach in Ascheberg erfolgreich. Der TuS – Co-Trainer Simeon Uhlenbrock ist Ur-Herberner – schickt laut Dominik Reher womöglich einen Mix aus erster und zweiter Mannschaft. „Wobei ja in der Zweiten oft die wahren Hallenexperten kicken“, so der Orga-Chef, der sich zudem auf das Werner Stadtderby freut. Gegen 20 Uhr steht fest, wer Pokal und 500-Euro-Siegprämie in Empfang nimmt.

Gruppe A: SVH 2, Ascheberg, Davensberg, Senden, Kinderhaus; Gruppe B: Werner SC 2, Eintr. Werne, Ottmarsbocholt, SVH, Hiltrup.