Der Kapitän bleibt auf der Brücke

„Ja, die Situation ist nicht einfach“, räumt Ludger Staar ein. Zuletzt war vor allem von Menschen die Rede, die den Fußball-Landesligisten SV Herbern im Sommer verlassen. Umso höher rechnet der sportliche Leiter dem Kapitän, Philipp Dubicki, an, dass der jetzt seinen Verbleib publik gemacht hat: „Dass Philipp, obwohl er derzeit verletzt ist, voranmarschiert, kann man auch als Wink an die Teamkollegen verstehen: Es geht weiter beim SVH – allen Unkenrufen zum Trotz.“

Staar hofft, dass in den kommenden Tagen weitere Altgediente dem Beispiel des Anführers folgen – sofern sie es nicht schon getan haben. Bei Tim Bröer und Dennis Närdemann liegt die Zusage für die kommende Spielzeit vor. Mit Johannes Richter, wie Kumpel Dubicki einer aus der Bockum-Höveler Fraktion, stehen laut Staar zeitnah Gespräche an: „,Joko‘ ist berufstätig und macht gerade zusätzlich seinen Master. Da hatte er zuletzt einfach nicht die Zeit und den Kopf dafür, sich mit Fußball zu befassen.“

Für alles offen: Philipp Sandhowe. Foto: Foto: flo

Mit Philipp Sandhowe haben sich Staar und SVH-Geschäftsführer Dominik Reher am späten Dienstagabend zusammengesetzt. Herberns Nummer eins ist „grundsätzlich offen für alles“, kann sich also auch vorstellen, weiter den Kasten der Blau-Gelben zu hüten. Der 31-Jährige, vor acht Monaten vom FC Nordkirchen gekommen, will aber „natürlich wissen, wie weit die Kaderplanungen gediehen sind. Wer da 2022/2023 so alles auf dem Platz steht.“ Mit dem künftigen Coach Julian Wiedenhöft, selbst einst ein fähiger Schnapper, habe er sich bereits ausgetauscht.

Bedarf auf der linken Seite

Besonders groß ist laut Staar der Bedarf auf der linken Seite, wo am Saisonende mit Robin Schwick, Luis Krampe und Basti Schütte mindestens drei Mann von Format wegbrechen. Wiedenhöft, Reher und er arbeiteten mit Hochdruck an Lösungen. Das Problem: Mit Nordkirchen und Werne buhlten zwei Nachbarklubs teils um dasselbe Personal: „In der Vergangenheit hatten wir sportlich immer die Nase vorn. Aber sowohl der WSC als auch der FCN haben zuletzt ganz schön aufgeholt – mögliche Transfers sind da längst kein Selbstläufer mehr.“

Dass einzelne Spieler ihr Ja-Wort an den Klassenerhalt knüpfen, findet der sportliche Leiter legitim. Bauchschmerzen habe er an der Stelle aber keine: „Wenn die Mannschaft weiter so auftritt wie am Sonntag beim 3:0-Sieg in Altenberge, dann wird sie ganz sicher nicht absteigen.“