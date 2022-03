Derbe Klatsche für Davaria Davensberg

War gegen die zehn Treffer in Warendorf machtlos: Davaria-Keeper Andreas Stilling.

Wenn ein Ergebnis alles aussagt, dann möchte kein Fußball-Trainer der Welt dem noch irgendetwas hinzufügen. Aber David Kapuschzik, Co-Trainer der Davaria aus Davensberg, hatte nach der 0:10 (0:6)-Niederlage bei der Warendorfer SU doch noch etwas beizusteuern. „Wir können froh sein, dass wir nicht 15 Stück gekriegt haben.“

Natürlich wäre es vermessen gewesen, wenn das Schlusslicht der Kreisliga A 2 ausgerechnet beim souveränen Tabellenführer auf ein Erfolgserlebnis gesetzt hätte. Aber dass man so unter die Räder kam, wie am Sonntagnachmittag, das hatte man wirklich nicht erwartet.

Auf der Bilanz der Davensberger standen letztlich drei Gelbe Karten, zwei Auswechslungen, eine derbe Klatsche und null Punkte. „Das alles geht natürlich überhaupt nicht“, so ein frustrierter David Kapuschzik. „Aber wundern müssen wir uns schon lange nicht mehr.“ Am Dienstag wurde gar nicht trainiert, am Donnerstag mit sieben Leuten. „Damit kann man nun wirklich gar nichts machen.“

Die Warendorfer SU hingegen erlebte einen geruhsamen Sonntagnachmittag mit einem lockeren Schützenfest. Julian Gösling (5., 16., 41. und 83.), Linus Austermann (10., 43., 60.), Johannes Niehoff (27.), Fabian Schütte (65.) und Leon.Maurice Kordina (78.) trafen ins Schwarze – und die Davensberger nach und nach bis ins Mark.

Davaria: Stilling – Bruck, Shabani, Atalan, Can – Kreuzberg, Kleine – Romanus, J. Raed, Loose (67. Piotrowski) – Kassassir (61. Fayad).