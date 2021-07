Die Dinge spielerisch lösen

Dienstagabend, Testspiel zwischen dem TuS Ascheberg und der SG Bockum-Hövel 2: Statt den Ball, versehen mit den besten Wünschen, in die andere Hälfte zu dreschen, macht Lennart Heubrock einen Schlenker, lässt seinen Gegenspieler elegant aussteigen – und erntet Szenenapplaus beim TuS-Anhang. Auch Marcel Bonnekoh habe „innerlich Beifall geklatscht“.

Genau solche Aktionen will der neue Coach des Fußball-A-Ligisten künftig noch häufiger sehen. Klar: Dennis Heinrich und Co., die pfeilschnellen Angreifer des TuS, mit langen Bällen zu füttern, war immer ein probates Mittel und sei auch künftig nicht verboten, so Bonnekoh. Aber: „Wir werden versuchen, die Dinge, wann immer es möglich ist, spielerisch zu lösen.“ Das sei auch der ausdrückliche Wunsch des sportlichen Leiters, Oliver Gellenbeck. Schon Martin Ritz hatte immer wieder darauf hingewiesen, dass „die Jungs gar nicht wissen, wie gut sie fußballerisch sind“.

Sein Nachfolger kann das nur bestätigen: Gerade in der Zentrale habe der TuS mit Heubrock, Yannick Westhoff (den Bonnekoh aus gemeinsamen Zeiten in Drensteinfurt kennt), Philipp Brumann oder Florian Zahlten genug Leute, die in der Lage seien, das Spiel zu ordnen. So eine Umstellung brauche allerdings Zeit, weiß Bonnekoh. Eingangs erwähnter Test gegen die SG-Zweitvertretung habe gezeigt, dass sich selbst ein B-Ligist nicht von jetzt auf gleich schwindelig kombinieren lasse.

Mit großer Leidenschaft zu verteidigen, das haben die Ascheberger dagegen im Blut, wie man im ersten Vorbereitungsspiel beim Landesligisten BSV Roxel sehen konnte, als die Gäste erst in der Endphase zwei Gegentore kassierten. Das Spielerische zu fördern, ohne die Ascheberger ihrer kämpferischen Qualitäten zu berauben: Das sei eine spannende Aufgabe, glaubt Bonnekoh, für den es die erste Cheftrainerstation ist.

Bei allem, was er mit dem TuS vorhabe, versuche er, Spieler und Staff mitzunehmen: „Gerade weil die den Verein, anders als ich, aus dem Effeff kennen.“ Stellvertretend nennt er Co-Trainer Oliver Glanemann, Ex-Interimscoach Benedikt Vester und Johannes Sandhowe, den Bonnekoh seinen „verlängerten Arm auf dem Rasen“ nennt.