Die Heimat ruft – Scholtysik zur SG Bockum-Hövel

Und wieder geht einer von Bord. Noch dazu eine der prägenden Figuren beim Landesligisten SV Herbern in der jüngeren Vergangenheit. „Ja“, bestätigt Marcel Scholtysik unserer Zeitung, er werde die Blau-Gelben im Sommer nach dann sechs Jahren verlassen. Der Tempodribbler schließt sich dem ambitionierten SVH-Ligarivalen SG Bockum-Hövel, derzeit Tabellenzweiter, an. Über den Transfer hatte der Westfälische Anzeiger am Vorabend zuerst berichtet.

„Er ist ja ein Junge aus dem Ort, den ich schon lange kenne und mit dem ich immer mal wieder in Kontakt war. Wir hatten in der Vergangenheit auch schon mal über einen Wechsel gesprochen. Aber jetzt passt es für beide Seiten. Darüber freue ich mich sehr“, wird SG-Spielertrainer David Schmidt im WA zitiert. Und weiter: „Er ist jemand, der sich mit dem Verein und dem Stadtteil identifiziert. Und wenn wir uns weiter verbessern und nach vorne kommen wollen, brauchen wir solche Leute.“ Klingt so, als möchte das Team bei nächster Gelegenheit hoch in die Westfalenliga.

In dritter Generation

Scholtysik, der vor einem Vierteljahrhundert in Bockum-Hövel zur Welt kam, hat zwar nie in der Heimat gekickt. Sein Weg führte über den SVE Heessen, die Hammer SpVg, RW Ahlen und Westfalia Rhynern 2 2016, da war er 19, an die Werner Straße. Aber einen Bezug zur SG hat er dennoch. Großvater Siegfried, ein ehemaliger polnischer Nationalspieler und Olympiateilnehmer (München 1972), kickte bis ins hohe Alter für den SVA Bockum-Hövel, einen der Vorgängerklubs der Spielgemeinschaft. Auch Vater Christian stand, als spielender Coach, in Diensten des SVA.

Nun also der Enkel/Sohn. „Weiterentwickeln“ wolle er sich, so Scholtysik gegenüber den WN, „eine neue Herausforderung“ annehmen. Dass vor ihm bereits sechs Leistungsträger ihren Abschied am Ende der Spielzeit verkündet hatten, habe dagegen „überhaupt nichts mit meiner Entscheidung zu tun“. Er habe sich „von Beginn an pudelwohl in Herbern gefühlt“. Wie seine ebenfalls scheidenden Mitspieler werde er alles dafür tun, die Blau-Gelben vor dem Abstieg zu bewahren, verspricht der Außenbahnspieler.