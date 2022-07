Die stärkste Landesliga 4 aller Zeiten?

Arg viel geändert hat sich an der Zusammensetzung der Staffel 4 nicht. Das Niveau indes dürfte im Vergleich zur Vorsaison noch mal deutlich höher sein. Was auch an den Aufsteigern aus den Bezirksligen liegt. Ein Team kommt aus der Landesliga 1.

Eine kleine Überraschung gab es dann doch noch bei der Einteilung der überkreislichen Spielklassen am Donnerstagmittag: Aus der Landesliga 1 wechselt die SpVg Beckum in die Staffel 4. Die habe mit ihren fortan 18 Klubs nicht nur quantitativ zugelegt, sondern auch qualitativ, glaubt Ludger Staar, der sportliche Leiter des SV Herbern: „Die Beckumer waren ja schon mal bei uns in der Liga und bringen traditionell gute Teams auf den Rasen.“

Zudem ist es aus Sicht der Blau-Gelben ein weiteres kleines Derby. Das große – neben den Begegnungen mit dem Werner SC – ist natürlich das Duell mit dem FC Nordkirchen, den potenten Aufsteiger gelte es im Hinblick auf die Meisterschaft unbedingt zu beachten, glaubt der sportliche Leiter des SVH – neben Werne (Staars erster Titelanwärter), Vizemeister SG Bockum-Hövel, Westfalenligaabsteiger Neuenkirchen, gegebenenfalls Westfalia Gemen und dem VfL Senden („haben beide personell ganz schön zugelegt“). Auch Dülmen und der FC Epe seien „keine gewöhnlichen Aufsteiger“.

Staar: „Von Beginn an hellwach sein“

Die Landesliga 4 bleibt also – wie immer in der jüngeren Vergangenheit – ausgeglichen, sie sei aber vielleicht stärker denn je, so Staar. Für Herbern heiße das: „von Beginn an hellwach“ zu sein und nicht gleich wieder der Musik hinterherzulaufen. Ein knackiges Auftaktprogramm und etliche Verletzte bescherten den Blau-Gelben 2021/22 eine ziemlich unruhige Hinrunde.

Thomas Morzonek, Coach des Ligarivalen VfL Senden, glaubt ebenfalls, dass die Staffel an Attraktivität zugelegt hat: „Das zieht sich ja wie ein roter Faden durch den Sommer. Fast alle Klubs haben nachgebessert, Roxel zum Beispiel. Selbst ein Neuling wie Albachten muss sich, nach allem, was man hört und liest, vor der Konkurrenz nicht verstecken.“

Insofern solle auch der VfL tunlichst auf der Hut sein: „Wir haben ebenfalls ein paar gute Leute dazubekommen, ja, die sind aber in der Mehrzahl sehr jung.“ Und: „Wir sind vor einem Jahr ein bisschen unterschätzt worden und im Winter, nach Niklas Castelles Wechsel zur Schalker U 23, erneut. Ein drittes Mal wird das ganz sicher nicht passieren.“