DJK erteilt TuS eine Lehrstunde

Das war eine Lehrstunde für den TuS Ascheberg, und die ging über 90 Minuten. Aber es kam nun wahrlich nicht überraschend, dass man gegen den Primus der Kreisliga A 2 Münster nichts ausrichten konnte. Die DJK Wacker Mecklenbeck wurde ihrer eindeutigen Favoritenrolle gerecht und packte am Sonntagnachmittag die nächsten drei Punkte auf dem Weg zur Meisterschaft ein.

Der 5:0 (3:0)-Sieg der Münsteraner hatte sich früh angedeutet und geriet auch zum Ende hin nicht in Gefahr. Sander Frehse (8.), Niklas Wiechert (23.) und Mika Lahrmann (34.) erzielten in regelmäßigen Abständen ihre drei Treffer zur sicheren Pausenführung und hatten damit eindeutig die Vorherrschaft auf dem Platz an der Egelshove geklärt.

Nach dem Seitenwechsel waren es erneut Frehse (49.) und Lahrmann (54.), die mit ihren Toren die Dominanz des Gastgebers eindrucksvoll untermauerten. Dass Wacker nach knapp einer Stunde das Toreschießen einstellte, war aus Ascheberger Sicht noch der schönste Aspekt an diesem Sonntagnachmittag.

„Man kann in Mecklenbeck verlieren, keine Frage. Aber dann sollte man auch die richtigen Lehren daraus ziehen“, appellierte TuS-Trainer Marcel Bonnekoh nach dem Abpfiff an seine Mannschaft. Was genau er damit meinte? „Ach, da kann ich vorne anfangen und hinten aufhören.“ Man solle die nötige Erfahrung aus einer solchen Partie mitnehmen, in der der TuS dem Gastgeber in Sachen Niveau, variablem Spiel und Abgeklärtheit nun mal eindeutig unterlegen war.