Eigentor des Monats – Davaria verliert in Hiltrup

Nico Kleine gelang beim 1:2 (1:2) des SV Davaria Davensberg in Hiltrup ein Treffer der Marke „Tor des Monats“. Die Freude darüber hielt sich beim Schützen in Grenzen.

A-Ligist Davaria Davensberg hat sein Auswärtsspiel bei der U 23 des TuS Hiltrup mit 1:2 (1:2) verloren. Und wieso? Gute Frage, findet Davaren-Co-Trainer David Kapuschzik. Nur beantworten kann er sie nicht: „Diese Niederlage geht gar nicht. In der zweiten Hälfte sind wir ganz klar am Drücker, Jahja Raed vergibt die Riesenchance zum 2:2.“

Wäre da nur nicht der erste Abschnitt gewesen, in dem laut Kapuschzik „beide Teams ziemlich fahrig“ agiert hätten. Wofür auch die beiden Eigentore sprechen. TuS-Mann Marco Bethge besorgte die frühe Gästeführung, Nico Kleine traf gut fünf Minuten später ebenfalls ins eigene Tor – aber wie: „Nico spielt, warum auch immer, aus 50 Metern auf unseren Keeper Andreas Stilling zurück, der jedoch an der Sechzehnergrenze steht und nichts ausrichten kann.“ Einen Konter schloss Qahraman Ahmad zum 2:1 für die Südstädter ab. Davaria: Stilling – Bruck, Shabani, Can, Kaiser (84. Bolle) – Kleine, J. Raed – Ermann, Markandesar (42. Benasaid), Dirani – Godek (77. Pravdic). Tore: 0:1 Bethge (10./ET), 1:1 Kleine (16./ET), 2:1 Ahmad (33.). Gelb-Rot: Henrotte (82./TuS).