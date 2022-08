Ein Punkt fürs Gemüt – starkes Comeback des TuS Ascheberg

Die ziemlich wilde Partie zwischen dem TuS Ascheberg und GW Amelsbüren fand am Sonntag keinen Sieger, 4:4 (2:3) hieß es nach 90 Minuten. Ein Hausherr war an allen vier TuS-Treffern beteiligt.

Laurin Rüschenschmidt (r.) und der TuS machten in der Schlussphase einen 2:4-Rückstand wett.

Fußball-A-Ligist TuS Ascheberg hat dank großer Moral einen Zwei-Tore-Rückstand im Duell mit dem starken Aufsteiger GW Amelsbüren wettgemacht. 4:4 (2:3) hieß es nach turbulenten eineinhalb Stunden an der Nordkirchener Straße. „Der Punkt tut uns enorm gut – gerade nach unserem ganz schwachen Derbyauftritt am Vorsonntag gegen Ottmarsbocholt“, meinte Marcel Bonnekoh nach dem Match. Auch wenn, so der TuS-Coach weiter, „fußballerisch bei uns noch einiges im Argen liegt“.

Für den weiter ungeschlagenen Liganeuling traf nach einer Viertelstunde Niklas Thewes zum 0:1. Der Ausgleich in Minute 31: Nach einer schönen Kombination über Tim Witthoff und Mirco Frenking erzielte Fynn Claassen das 1:1. Noch sehenswerter Jan Hendrik Möllers Schlenzer zum zwischenzeitlichen 1:3, nur Augenblicke zuvor hatte bereits Moritz Leisgang für die Münsteraner genetzt.

Witthoff zwei Mal sehenswert

Witthoffs Kunstschuss – eine direkt verwandelte Ecke mit dem Pausenpfiff – ließ die Hausherren wieder hoffen. Doch nach knapp einer Stunde der nächste Rückschlag: Zwar traf Thewes nur das Aluminium, doch den Abpraller schob erneut Möller ins lange Eck.

Dann kamen die Hausherren – und wie: Witthoff, Aschebergs Bester an diesem Nachmittag, ließ erst zwei Amelsbürener stehen und lupfte die Kugel anschließend mit ganz viel Gefühl in den Knick. Ein Träumchen. Auch am 4:4 – es lief bereits die Nachspielzeit – war Witthoff beteiligt. Dessen Eckstoß versenkte Simon Hüging im Nachfassen aus der Halbdistanz. Simon White hatte Sekunden später sogar noch das 5:4 auf dem Fuß.

TuS: Kofoth – Jo. Sandhowe, Zahlten, Vester (60. S. Hüging), Lohmann (67. Rüschenschmidt) – Sobbe (79. Wiggermann), Westhoff – Frenking, Witthoff, Schwipp (67. J. Hüging) – Claassen (87. White). Tore: 0:1 Thewes (16.), 1:1 Claassen (31.), 1:2 Leisgang (42.), 1:3 Möller (43.), 2:3 Westhoff (45.+1), 2:4 Möller (58.), 2:4 Witthoff (69.), 4:4 S. Hüging (90.+1).