Ein Viertel TuS, 100 Prozent Ascheberg – das Sandhowe-Trio

Zwei Brüder in einer Mannschaft: Im Amateurfußball ist das keine Seltenheit. Sogar bei den Profis kommt es dann und wann vor. Ungewöhnlicher war da schon, was sich am Sonntag beim Testspiel des TuS Ascheberg in Mecklenbeck und davor schon in Alverskirchen zutrug: Da standen gleich drei Sandhowes – Johannes, Justus und Paul – gemeinsam in der Startformation der Gäste.

Auch in der Woche, beim Training, waren alle drei vereint, während die Gesamtbeteiligung mit nur zwölf Mann etwas zu wünschen übrig ließ. „Da stand also ein Viertel Sandhowe auf dem Platz“, sagt Johannes, der mit 28 Älteste aus dem Trio, und lacht. Möglich, dass sich der Anteil in Zukunft sogar noch erhöht. Weil: Auch Philipp Sandhowe, derzeit Schnapper beim Landesligisten FC Nordkirchen, „kehrt irgendwann garantiert zurück“, glaubt der Co-Kapitän der Ersten, den sie im Verein nur „Sandy“ rufen. Lediglich Schwester Theresa (Reiten) und Bruder Maximilian (Politik) sind etwas aus der Art geschlagen.

Noch ein Sandhowe?

Sollte also Philipp (32), der einst, beim SC Roland, sogar in der Oberliga kickte, tatsächlich seine Karriere an der Nordkirchener ausklingen lassen, käme es zu einem interessanten Duell. Justus, elf Jahre jünger und ebenfalls gelernter Torhüter, wird den Platz zwischen den Pfosten gewiss nicht freiwillig räumen. Er ist ja gerade erst dabei, einer wahren TuS-Legende, Tobias Kofoth, den Nummer-eins-Status streitig zu machen.

Noch wird fleißig rotiert im Ascheberger Gehäuse. Mal spielt der eine, mal der andere. Da Kofoth aber aus privaten Gründen nach Wolfsburg zieht und nurmehr sporadisch – wenn überhaupt – in der Heimat trainieren kann, wird Justus häufiger noch als in der Hinrunde den Kasten des A-Ligisten hüten. „Hat er sich dank guter Leistungen verdient“, findet „Sandy“, der überhaupt ziemlich stolz auf die „kleinen“ Geschwister ist. Bloß seine Vorderleute auch mal zusammenzufalten, falls es angebracht ist: Das müsse der 21-Jährige, eher ein ruhiger Vertreter seiner Zunft (und damit das Gegenteil von Philipp), noch lernen.

Talent aus der eigenen A-Jugend

Bei Paul, dem Jüngsten, muss man sich da laut „Sandy“ keine Sorgen machen: „Der ist eher der kommunikative Typ.“ Ob der 18-Jährige, den sie seines besonderen Talents wegen im Winter hochgeschrieben haben, von Johannes gelernt hat? „Nee“, erzählt der junge Innenverteidiger und grinst, „bei uns in der A-Jugend mault ständig einer den anderen an“.

Ob der Innenverteidiger, mit 1,94 Metern der längste Sandhowe im Kader, die Ambition habe, sich irgendwann bei einem anderen Klub höherklassig auszuprobieren? Zurückhaltung beim Youngster: „Ich bin doch erst seit ein paar Wochen dabei und fühle mich total wohl, nicht nur wegen ,Sandy‘ und Justus. Wieso sollte ich mir da Gedanken über einen Wechsel machen?“ Noch entschiedener hört sich das bei Justus, dem Keeper, an: „Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Hier habe ich alles, was ich brauche. Meine Ambition ist es, so lange wie möglich in Ascheberg zu spielen.“

Ascheberger durch und durch

Johannes mag man gar nicht erst fragen. Sich mit dem Ort und dem Verein zu identifizieren, ist ja quasi Grundvoraussetzung, will man Teil dieser durchaus speziellen Truppe sein. Für „Sandy“ gilt das noch mehr als für die meisten Kollegen. Schon während einer längeren, verletzungsbedingten Auszeit fungierte er als eine Art Teammanager, mittelfristig soll er in die sportliche Leitung eingebunden werden. Johannes Sandhowe in einem anderen Dress als dem grün-weiß-schwarzen? Undenkbar.

Interessant: Alle drei verrichten beim TuS Defensivaufgaben, stehen also nicht so im Rampenlicht wie, sagen wir, Dennis Heinrich (außer sie patzen ausnahmsweise). Neidisch auf den ewigen Knipser? „Gar nicht“, betont Justus, „intern ist da eine große Wertschätzung.“ Geht halt familiär zu beim TuS. In jeder Hinsicht.