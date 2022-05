Eine Familie räumt ab

Reiten: Turnier in Lüdinghausen

Mit den Entscheidungen im Springparcours ging das viertägige Reitturnier des RV Lüdinghausen in der Bauerschaft Elvert zu Ende.

Friederike Willmers und ihr Wallach Quarzit toppten in beiden Entscheidungen auf M*-Niveau die Konkurrenz. In der Springprüfung lieferte das Paar vom RV St. Hubertus Wolbeck die schnellste fehlerfreie Zeit, beim Stilspringen verdiente es sich mit einer 8,4 die höchste Wertnote.

Zweiter und Dritter im M*-Springen wurde der Seppenrader Florian Karns mit London‘s La vie und Clim bim. Als Vierte platzierte sich Lokalmatadorin Lara Tönnissen mit Odelie van de Cellebrug. Christina Schemmer, ebenfalls vom RV Lüdinghausen, sicherte sich mit Mexican Sky als Dritte im Stilspringen eine Platzierungsschleife (Note 8,0). Ihre Vereinskollegin Hanna Höcke wurde Fünfte mit Phinox (7,8), Uma Kroker vom RV Senden Achte mit Alisa (7,6) – ebenso wie Amelie Tönnissen vom gastgebenden Verein mit Charly bei ihrem ersten Springen auf diesem Niveau mit einem Großpferd.

Dazu holte die Nachwuchsreiterin aus Ottmarsbocholt zwei Siegerschleifen für den RV Lüdinghausen – im L-Stilspringen mit Charly (8,4) und in der A*-Springpferdeprüfung mit ihrer Stute Hava (8,2). Ida Langenstroth und ihr Wallach El Christobal sorgten in einer A*-Springprüfung dafür, dass eine weitere „Goldene“ in Elvert blieb.

Auch die Ascheberger räumten kräftig ab – gleich sieben Siegerschleifen gingen an den beiden Tagen der Springprüfungen an den RV St. Hubertus. Großen Anteil daran hatte die Familie Soddemann, die nicht weniger als vier Mal ganz vorne landete. Markus Soddemann gewann mit der Stute Felice ein Springen auf L-Niveau. Jakob Soddemann toppte ebenfalls mit Felice die Konkurrenz in einem A**-Springen. Die zweite Abteilung dieser Prüfung entschieden Greta Soddemann und ihr Hengst Krümmel für sich, ebenso wie ein Springen der Klasse A*.

Marie Fallenberg und ihre Stute Cordula ließen in einem L-Springen nichts anbrennen. Es war die zweite Siegerschleife für das Ascheberger Paar, das – wie berichtet – am Samstag schon die Einzelwertung im Mannschaftsspringen um den WN-Pokal gewonnen hatte. Bei der Teamwertung ganz vorne: der RV St. Hubertus . . .