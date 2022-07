Eine Klasse für sich – Brügger, Freisfeld und Fallenberg

Foto:

Die ganz große Überraschung war es dann nicht mehr, als am Donnerstag die Kunde von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) kam: Sina Brügger und Next Generation sind bei der EM in der Pony-Vielseitigkeit im polnischen Stzregom (3. bis 7. August) am Start. Zu stark die Auftritte der jungen Aschebergerin und ihres Erfolgspferdes – darunter zwei zweite Plätze beim „Preis der Besten“ in Warendorf sowie bei der EM-Generalprobe in Polen – als dass die Bundestrainer das Paar bei der Nominierung hätten übergehen können.,Was die Freude über die gute Nachricht im Hause Brügger natürlich kein bisschen schmälere, wie Vater Elmar Brügger gegenüber den WN betont. Ende Juli geht es für die sechs Polen-Reisenden zum Lehrgang nach Warendorf (wo sich entscheidet, wer im Team und wer als Einzelreiter antritt) und von dort aus direkt weiter nach Strzegom. (flo)