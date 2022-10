Endgültig: Ascheberger machen weiter

Das Münsterlandliga-Team der HSG Ascheberg/Drensteinfurt wird nicht vom Spielbetrieb abgemeldet. Das wurde bei einem gemeinsamen Gespräch des Handball-Abteilungsvorstands und Trainer Kriens am Dienstagabend entschieden. Details wollte Oliver Sevenich, Pressewart der HSG, auf Nachfrage der Westfälischen Nachrichten nicht nennen: „Wir haben uns darauf verständigt, dass wir nur offiziell mitteilen, dass die Mannschaft von Jörg Kriens weiter und unbefristet am Spielbetrieb in der Münsterlandliga teilnimmt.“ Die HSG-Herren hatten am Sonntag, wie berichtet, mit einem Remis gegen das bis dahin verlustpunktfreie Team von Preußen/Borussia Münster den ersten Zähler im fünften Spiel geholt. In den vorherigen Partien hatte die Kriens-Sieben mit teils massiven personellen Problemen zu kämpfen.