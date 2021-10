Ex-Unionist schießt SV Herbern 2 ab

Es begann sehr unglücklich für die U 23 des SV Herbern, und es wurde auch nicht besser im Duell mit der SG Selm. Treffsicher war an diesem frühen Sonntagnachmittag nur einer: Ex-Unionist Kevin Coerdt.

Ein Ballverlust auf der linken Seite führte zum raschen Gegenangriff der Selmer, die über drei Stationen Kevin Coerdt in Szene setzten – 0:1. Das war nun gar nicht nach Plan gelaufen für das Team von Daniel Heitmann, das auch in der Folgezeit nicht so recht ihr Spiel fand. Ungenauigkeiten im Zusammenspiel machten es dem SVH sehr schwer, ein geordnetes Angriffsspiel aufzuziehen.

Es war ein Eckball von Robin Krysiak, der den Gastgebern die erste Torchance bescherte. Das Leder flog vom Pfosten in den Fünf-Meter-Raum, wo aus dem Gewühl heraus der Ausgleich eigentlich fällig war. Aber es gelang den Herbernern nicht, den Ball ins Tor zu stochern. Auf der Gegenseite war es erneut Coerdt, der auch die zweite Selmer Chance nutzte. Der Ex-Unionist hat inzwischen sieben Treffer auf seinem Konto und damit die Hälfte aller Selmer Tore.

Im zweiten Abschnitt hatte Heitmann seine Elf angewiesen, mutiger zu agieren, mehr auf flache Bälle zu setzen und den Gast früh zu attackieren. „Aber wir blieben weiter zu harmlos, zu ungenau und letztlich ungefährlich.“

SVH 2: Zurloh – Paschedag (73. Schütte), Hülk, Eickholt, Mangold – Höring (65. Walters) – Krysiak (84. Rolf), Rahenbrock, Sondermann – Jäger (68. Krampe) - Gremme. Tore: 0:1/0:2 K. Coerdt (4./22.)