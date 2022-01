Fabian Vogt und Michael Schulte zur SG Sendenhorst

Wie berichtet, verlässt Michael Schulte den SV Herbern am Saisonende. Gleiches gilt für Fabian Vogt. Beide schließen sich demselben Verein an – aber unterschiedlichen Mannschaften.

Der zweite Teil der Saison 2021/22 hat noch nicht begonnen, doch die SG Sendenhorst ist ihrer Zeit voraus und plant die Zukunft. So stehen beim A-Ligisten mit Fabian Vogt und Michael Schulte zwei Neuzugänge für den Sommer fest. Beide kommen vom Landesligisten SV Herbern.

In einem Team werden sie in Sendenhorst wohl aber (zunächst) nicht spielen. Denn Schulte, der insgesamt zehn Jahre mit kurzen Unterbrechungen bei der SG spielte, steuert künftig ruhigere Gefilde an. „Ich habe Lust, bei den Alten Herren mit einigen Leuten zu spielen, mit denen ich vor 17 Jahren aufgestiegen bin. Allen voran Lukas Noga. Bisschen Potts-Cup spielen und ihn am besten gewinnen. So ist der Plan. Das ist fix“, bestätigte der 34-Jährige, der seit dem Herbst mit Partnerin und Vierbeiner in Drensteinfurt wohnt. „Ich möchte mehr Zeit für die Familie haben. Und mich zum Tennis verabreden, wenn es passt. Es gab auch gute Gespräche mit Florian Kraus, dem Trainer der Ersten. Aber ich möchte mich nicht mehr für dreimal in der Woche plus Spiel verpflichten“, so Schulte.

Schulte zu den Oldies, Vogt für die Erste

Ein Mann für die Erste ist hingegen Vogt. Kraus freut sich, „einen Spieler aus der Landesliga im besten Fußballeralter zu bekommen.“ Vogt ist 27 Jahre jung, gebürtiger Ascheberger und in der sechsten Saison bei den Blau-Gelben. Allerdings warfen ihn zuletzt – wie Schulte – immer wieder Verletzungen zurück. Auch Vogt führt in erster Linie private Grunde für den Wechsel an. SG-Kapitän Tim Wittenbrink ist „mein bester Kumpel, drei, vier weitere gute Freunde kicken ebenfalls in Sendenhorst. Daher war ein Transfer immer mal wieder ein Thema.“ Außerdem gefalle ihm die Langfristigkeit des Projektes, der Trainer hat just bis 2024 verlängert.

SVH spricht mit 18 Externen

So wohl er sich in Herbern nach wie vor fühle: „Die Frage ist doch, ob ich überhaupt noch mal den Anschluss in der Ersten finde.“ SVH-Geschäftsführer Dominik Reher ist durchaus dieser Meinung: „Wenn ,Fabi‘ fit ist, kann er uns definitiv helfen. Trotzdem verstehe ich seine Beweggründe.“

Mit jedem weiteren Abgang, so Reher, nehme der Druck auf die Verantwortlichen zu, „zeitnah neue Spieler zu präsentieren“. Er hoffe, noch vor dem Re-Start am 6. Februar in Altenberge die ersten Namen bekanntgeben zu können, aktuell sei der Verein mit 18 (!) Externen in Gesprächen. Der künftige Coach Julian Wiedenhöft hatte bei seiner Vorstellung gegenüber den WN durchblicken lassen, „der eine oder andere Akteur“ des SC Münster 08 könnte ihn nach Herbern begleiten. Unterdessen hat, wie man hört, etwa ein halbes Dutzend Spieler aus dem bestehenden Kader die Zusage für die kommende Saison gegeben, darunter Tim Bröer und Keeper Philipp Sandhowe. Beide waren im Sommer vom FC Nordkirchen gekommen.