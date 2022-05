Frederik Falk Neuzugang Nummer zwei des SV Herbern

So langsam nimmt der Kader des Fußball-Landesligisten SV Herbern für die kommende Spielzeit Konturen an. Das Trainerteam mit den beiden künftigen Assistenten Oliver Glöden und Sven Freitag ist komplett, von Westfalenligist GW Nottuln kommt, wie berichtet, Lukas Scholdei. Der zweite externe Neuzugang, Frederik Falk, kickt aktuell sogar noch eine Etage höher, in der Oberliga. Bei der Hammer SpVg kommt der 27-jährige Offensivakteur in der laufenden Spielzeit auf immerhin 21 Einsätze (zwei Tore), darunter vier in der Startformation.

„Wir sind überzeugt, mit ihm ein wichtiges Puzzleteil für den personellen Umbruch beim SVH verpflichtet zu haben. Frederik soll ab Sommer, gemeinsam mit unseren erfahrenen Spielern um Daniel Krüger, Philipp Dubicki, Tim Bröer, Ahmed Schett und Johannes Richter unsere junge Mannschaft führen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Blau-Gelben.

Mit einer Körperlänge von 1,90 Metern gilt Falk als ideale Box-Besetzung. Er könne aber auch beide Außenbahnen bekleiden, hat Herberns Fußball-Geschäftsführer Dominik Reher den Kollegen von heimspiel-online. de verraten.