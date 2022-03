Fünf Corona-Fälle beim TuS Ascheberg – Absage

Weil gleich fünf Fußballer des TuS Ascheberg aktuell an Corona erkrankt sind, ist die Heimpartie des hiesigen A-Ligisten gegen GW Albersloh kurzfristig abgesagt worden. Das bestätigte der sportliche Leiter und Abteilungschef des TuS, Oliver Gellenbeck, am Sonntag gegenüber den WN: „Erst waren es nur drei Fälle, am Samstag sind dann zwei weitere hinzugekommen. Weil es eine für den Klassenerhalt so wichtige Partie ist, blieb uns nichts anderes übrig, als das Match zu canceln.“

Nachgeholt werden soll es am 17. März (Donnerstag) um 19 Uhr. Unklar sei, ob das Gemeindederby in sechs Tagen in Davensberg wie geplant stattfindet: „Zwei Leute könnten sich rechtzeitig freitesten, der Rest nicht“, gibt Gellenbeck zu bedenken. Bereits bei drei positiv Getesteten innerhalb eines Teams besteht die Möglichkeit, die Paarung vom Spielplan zu nehmen.