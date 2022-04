Für immer Davaria – oder? Stilling grübelt

„Die Hoffnung“, sagt Andreas Stilling, „stirbt zuletzt.“ Auch sei das mutmaßlich rettende Ufer ja nur sechs Zähler entfernt. Alles richtig. Gefühlt aber, und das räumt auch der ewige Keeper des SV Davaria Davensberg ein, war das 0:10 am Vorsonntag in Warendorf die erste von sieben Abschiedsvorstellungen im Kreisoberhaus.

Schon mal zehn Stück gekriegt? „Nee. Ich meine, in der letzten Landesligaspielzeit waren es mal acht.“ Die Pferdestädter hätten sogar noch häufiger treffen können, Schlimmeres verhinderte: Stilling. Davensberg mag Tabellenletzter sein, der Routinier im Kasten zählt dagegen ligaweit zu den Besseren seiner Zunft. Weshalb ihm der Gang in die B-Liga besonders schwerfiele.

Davensberger durch und durch

Ein weiterer Grund: Kein anderer infiziert sich so mit diesem Verein wie er. Stilling ist Davare durch und durch. Er kommt aus dem Dorf, hat nie für einen anderen Klub gekickt, auch nicht zu Jugendzeiten. Angebote gab es immer mal wieder, aus Lüdinghausen, Ottmarsbocholt oder Ascheberg. Aber: „Ich wollte nie weg.“

Dass er jetzt, mit knapp 34, doch noch das Team wechselt: schwer vorstellbar. Bloß: „Auf Larifari hab’ ich keine Lust.“ Stelle sich Davensberg im sehr wahrscheinlichen Falle des Abstiegs so auf, dass die Rückkehr in die Kreisliga A eine echte Option sei, „dann spricht nichts gegen meinen Verbleib“. Klingt nach einem entschiedenen Vielleicht.

Viel Qualität verloren

Wie es überhaupt so weit kommen konnte? „Im Sommer sind unter dem damaligen Trainer David Wendel viele Leute gekommen, die teils längst wieder weg sind. Und uns hatten ja schon vor der Spielzeit qualitativ hochwertige Jungs verlassen.“ Stilling denkt da im Besonderen an Anas Lotfi. Der sei „kaum mehr gelaufen als ich. Aber er hat halt oft genug den entscheidenden Pass aus dem Fußgelenk gezaubert.“

Lotfi ist nicht der einzige famose Flemmer, den Stilling in all den Jahren im Waldstadion erlebt hat. In seiner Anfangszeit bei den Senioren war Davensberg Westfalenligist. Heiko Ueding hieß damals sein Coach, ihm folgte ein gewisser Ismail Atalan. Auch die Torleute hatten große Namen. André Alter, ein wahres, nun ja, Schwergewicht auf dieser Position. Später Adrian Goly und Philipp Sandhowe. Von jedem habe er sich was abgeschaut. 2013 der (freiwillige) Zwei-Klassen-Rückzug, Stilling war da längst die unumstrittene Nummer eins. Geblieben ist er das bis heute. Und? Macht’s noch Spaß? „Na ja, bei so einem Ergebnis wie in Warendorf eher nicht. Das ging schon in Richtung Auflösungserscheinung.“ Aber so lange rechnerisch noch was möglich sei . . .