„Für mich ist Werne Favorit“

Am Freitagabend (21. Oktober) kommt es zum Nachbarschaftsderby zwischen dem SV Herbern und dem Werner SC, Anpfiff ist um 19 Uhr an der Werner Straße. Seit dem Landesliga-Aufstieg des WSC 2017 geht es in den direkten Duellen dieser beiden Teams vor verlässlich vielen Zuschauern nicht nur um Punkte, sondern auch um das Renommee. Aktuell stehen die Ex-Herberner Jussef Saado, Colin Lachowicz, Elias Heidicker und Jorma Hoppe im WSC-Kader – ebenso wie Luis Krampe, der aber aus beruflichen Gründen in der gesamten Hinrunde ausfällt.

Besonders ist aber auch die aktuelle Tabellensituation. Der SVH (in der Vorsaison Neunter) steht auf dem letzten Nichtabstiegsplatz, der WSC (in der Vorsaison Dritter) hat die rote Laterne in der Hand. Mit Herberns Trainer Julian Wiedenhöft sprachen die WN über die Lage des eigenen Teams, den WSC – und die Favoritenrolle.

Hätten Sie vor der Saison gedacht, dass es so schwer werden würde?

Wiedenhöft: Ja, das war klar. Aber wir stehen tatsächlich gar nicht so schlecht da. Das ist eine enge Liga, die Abstände zwischen den Tabellenplätzen sind sehr gering, und wenn wir am letzten Sonntag nicht die beiden ärgerlichen Gegentore in Ahaus kassiert hätten, stünden wir noch besser da. Die TSG Dülmen hat als Tabellendritter nur sechs Punkte mehr als wir. Gewinnst du zwei Spiele, bis du fett in der Verlosung. Verlierst du zwei Spiele, bist du unten drin.

Der SVH hat einen fast kompletten Umbruch hinter sich, die allermeisten Spieler haben Blau-Gelb im Sommer verlassen. Ist das neue Team schon zusammengewachsen?

Wiedenhöft: Die Mannschaft findet sich gerade. Dass das in der Vorbereitung und in den ersten zehn Pflichtspielen nicht von Geisterhand geschieht, ist auch klar. Wir sind voll im Soll.

Es ist wohl davon auszugehen, dass die Werner diesmal besonders heiß sein werden – immerhin stehen sie mit dem Rücken zur Wand?

Wiedenhöft: Absolut... Ich bin ohnehin der Meinung, dass der letzte Tabellenplatz dem WSC absolut nicht gerecht wird – auch wenn ich nicht weiß, wo seine Probleme nun genau liegen. Die Werner werden die Wende auf jeden Fall schaffen, hoffentlich natürlich nicht schon am Freitag gegen uns... Für mich geht Werne auch als Schlusslicht gegen uns als Favorit ins Spiel. Daher können wir auch ohne jeden Druck auflaufen. Was nicht heißt, dass wir nicht alles geben, um möglichst alle drei Punkte zu holen.

Wie sieht es personell aus?

Wiedenhöft: Gut... Wir werden eine schlagkräftige Truppe auf den Platz schicken.