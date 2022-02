Gefragter Mann – Frank Heidemann wirkt im Hintergrund

Frank Heidemann kennt die fremden Stadien – gerade die – in der Landesliga bestens. Er hat da so seine Favoriten. Und natürlich gibt es Orte, an denen er sich weniger gern aufhält, in der kalten Jahreszeit zumal. Der Kunstrasen in Roxel zum Beispiel. Der Nebenplatz in Ahaus. Der Naturrasen in Bönen. Unterstellmöglichkeiten? Wenige bis gar keine. „Du wirst also entweder tropfnass oder frierst dir den Arsch ab. Im schlimmsten Fall beides.“

Gegner beobachten – genau sein Ding

Heidemann müsste sich das nicht antun, er hat ja seit seiner Demission als Sportchef im Sommer 2019 kein offizielles Amt beim SV Herbern inne. Aber er mache das gerne: „Hat mir immer Spaß gemacht – schon in der Zeit, als ich noch sportlicher Leiter war und sogar davor.“ Taktische Systeme notieren, welcher Spiele diese oder jene Stärken habe, etwaige Schwächen, Rechts- oder Linksfuß, solche Sachen. Teils mehrere Seiten umfasst seine Gegnerbeobachtung, sommers wie winters. Aus denen erstellt er dann jeweils ein PDF, das er den Trainern – Benjamin Siegert, Jens Kalpein und Martin Eickmeyer – zukommen lässt. „Was die dann an Informationen da rausziehen, ist allein deren Sache.“

Heidemann ist dieser Punkt wichtig. „Wenn ich dem Verein an irgendeiner Stelle helfen kann und gefragt werde, dann antworte ich gern.“ Man darf davon ausgehen, dass Heidemann häufiger gefragt wird. Wer wollte schon auf die Expertise des Mannes verzichten, der, neben dem jeweiligen Cheftrainer, ein knappes Jahrzehnt lang sportlich den Hut aufhatte an der Werner Straße. Der einst Trainer der A- und B-Jugend sowie der zweiten und, interimsweise, der ersten Mannschaft war. Der die Telefonnummern vieler interessanter Fußballer und Übungsleiter aus halb Westfalen in seinem Handy gespeichert hat.

Zweite Reihe – das passt

Aber noch mal: Er wirke – wie viele Menschen im Umfeld der Blau-Gelben – bewusst im Hintergrund. In die erste Reihe ziehe ihn nichts, als Nachfolger seines Nachfolgers Ludger Staar (hört im Sommer auf) komme er „definitiv nicht in Betracht“. Die Freiheit, sich sonntags auf sein E-Bike zu setzen und 50 Kilometer entlang des Dortmund-Ems-Kanals zu radeln, „die möchte ich nicht missen“.

Weshalb ihm „sein Verein“ ja nicht weniger am Herzen liege. „Wenn Julian Wiedenhöft, der künftige Coach, das wünscht, werde ich mich weiter als Scout einbringen“, so Heidemann. Auch um die Beschaffung von Trikots, Bällen und dergleichen kümmere er sich wie gehabt, er wohne „500 Meter entfernt“ vom langjährigen SVH-Ausstatter in Werne.

Wie er die sportliche Situation einschätze? „Das Team hat genug Qualität, um die Klasse zu halten. Aber: Vorsicht ist weiter geboten. Verlierst du das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Bockum-Hövel sowie danach die Woche beim Dritten Roxel, dann steckst du ruckzuck wieder unten drin.“ Und der Trubel in den vergangenen Wochen, die Durchstechereien an die Presse? „Ach, das hat es vereinzelt auch zu meiner Zeit gegeben. Das eine bedingt vielleicht das andere. Wenn es sportlich nicht so läuft, dann kommt zwangsläufig ein bisschen Unruhe auf.“