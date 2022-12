Geht doch, HSG Ascheberg/Drensteinfurt – erster Sieg!

Abermals bester Werfer seines Teams am späten Freitagabend in der Profilschule: HSG-Kreisläufer May Frye (l.).

Nah dran waren sie oft genug in den vergangenen Wochen, gerade vor eigenem Publikum. Doch immer fehlte eine Winzigkeit zum langersehnten ersten Saisonsieg. Mal stand das Gebälk im Weg, mal waren es diskutable Entscheidungen der Unparteiischen. Und ja, mal haben sie die Punkte in der entscheidenden Phase auch selbst weggeworfen, die Handballer der HSG Ascheberg/Drensteinfurt. Umso größer die Freude beim hiesigen Münsterlandligisten am Freitagabend, als der das mehrfach verschobene Kellerduell gegen den Vorletzten SVSW Havixbeck mit 26:24 (11:10) gewann und mit einem guten Gefühl in die Weihnachtspause geht.

Wobei es ein (noch) entspannterer Abend aus Sicht der Hausherren hätte werden können. Nach dem Blitzstart (4:0/6.) hielten sie den Gegner in der Folge auf Abstand, vergrößerten den Vorsprung sogar (10:5/25.) – und gingen doch nur mit der knappestmöglichen Führung in die Pause. Auch, aber dazu später, weil die Referees ihnen vor dem Wechsel zwei vermeintlich klare Freiwürfe verweigerten.

Turbulente Schlussphase

Nach der Pause ein ähnliches Bild: Die Spielgemeinschaft legte vor (17:14/39.), die Besucher ließen sich nicht abschütteln. Dann die Szene, die die Havixbecker derartig in Wallung brachte, dass sie später gar Einspruch gegen die Wertung der Partie einlegten. Thorsten Zartner schildert sie, als unmittelbar Beteiligter, so: „Die Havixbecker bekommen einen Freiwurf, prellen den Ball bei neun Metern, ich gehe dazwischen und schließe den Gegenstoß zum 23:24 ab.“

Alles korrekt, meint der HSG-Kapitän, der Ball sei längst freigegeben gewesen. Daher lässt Zartner der Protest der Schwarz-Weißen relativ kalt: „Das war eine Tatsachenentscheidung. Wenn die Havixbecker damit durchkommen, können wir demnächst jedes zweite Spiel wiederholen.“ Im Übrigen, siehe Durchgang eins, hätte auch der Gegner von ein paar fragwürdigen Pfiffen der Männer in Schwarz profitiert – „die haben auf beiden Seiten Böcke geschossen“. Der Unterschied: Während Havixbeck in den Schlussminuten völlig konsterniert wirkte, blieben die Gastgeber fokussiert und trafen drei weitere Male – die Entscheidung in der Profilschule. HSG-Tore: Frye (6), Kramm (5), Zartner (5/3), J. Kurzhals (3), Kramer (3), P. Risthaus (2), H. Kurzhals (1), Huckenbeck (1).