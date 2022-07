Geht gut los für SV Herbern und VfL Senden

Am Wochenende hat der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) die Spielpläne für die überkreislichen Klassen veröffentlicht. Die Landesliga 4 beginnt demnach für den SV Herbern mit einem Knaller: Die Blau-Gelben haben am 14. August (Sonntag) im Nachbarschaftsduell mit der SG Bockum-Hövel nicht nur den amtierenden Vizemeister und also einen ganz heißen Titelanwärter zu Gast. Es ist auch das schnellstmögliche Wiedersehen mit Basti Schütte und Marcel Scholtysik. Die langjährigen SVH-Leistungsträger haben erst kürzlich die Seiten gewechselt.

Auch die Heimspielpremiere des VfL Senden, an Spieltag eins sieben Tage zuvor bei Eintracht Ahaus zu Besuch, verspricht ein echtes Highlight zu werden. Dann empfängt die Elf von Rabah Abed und Thomas Morzonek den Werner SC. Der prominent verstärkte Dritte der Vorsaison wird sogar noch häufiger als Bockum-Hövel genannt, wenn nach dem Top-Meisterschaftsfavoriten gefragt wird.

Am 2. Oktober (Sonntag) treffen die beiden Altkreisrivalen aus dem WN-Gebiet in Senden direkt aufeinander. Für die Herberner noch ein bisschen wichtiger: das Duell mit dem WSC, das, wie so häufig, am Vorabend der Sim-Jü-Kirmes steigt. Gekickt wird am 21. Oktober (Freitag), 19 Uhr, an der Werner Straße.

1. Spieltag (14. August)

SG Borken - SC Altenrheine

SuS Neuenkirchen - Vikt. Heiden

FC Nordkirchen - FC Epe

Concordia Albachten - BSV Roxel

TSG Dülmen - SV Dorsten-Hardt

Westf. Gemen - Vorw. Wettringen

Werner SC - SpVg Beckum

Eintracht Ahaus - VfL SendenSV Herbern - SG Bockum-Hövel

2. Spieltag (21. August)

VfL Senden - Werner SC

SpVg Beckum - Westfalia Gemen

Vorw. Wettringen - TSG Dülmen

SV Dorsten-Hardt - C. Albachten

BSV Roxel - FC Nordkirchen

FC Epe - SuS Neuenkirchen

Viktoria Heiden - SV Herbern

SG Bockum-Hövel - SG Borken

SC Altenrheine - Eintracht Ahaus