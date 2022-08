Gelungener Re-Start beim MSC Herbern

2020 und 2021 war es coronabedingt still in der Bauerschaft Arup. Am Wochenende röhrten die Motoren umso lauter. Etliche MSC-Fahrer wussten beim Heimspiel zu überzeugen.

Tolles Wetter, packender Motorsport, 2000 Zuschauer: Besser hätte es für den MSC

Herbern beim Re-Start im ersten Rennen nach zwei Jahren Corona-Pause kaum laufen können. 271 Teilnehmer aus Deutschland und den Niederlanden waren in der Bauerschaft Arup am Start, darunter etliche MSC-Fahrer. Christian Reher triumphierte auf der Langstrecke (und ist jetzt Zehnter in der Meisterschaftswertung), Sven Cordes wurde Dritter (Sechster), Colin Pähler Sechster (Neunter) und Matthias Brünen 15. (34.).

Gelungener Re-Start Autocross 2022 Motorsport Arup Foto: Isabel Schütte Autocross 2022 Motorsport Arup Foto: Isabel Schütte Autocross 2022 Motorsport Arup Foto: Jennifer Willner Autocross 2022 Motorsport Arup Foto: Jennifer Willner Autocross 2022 Motorsport Arup Foto: Jennifer Willner Autocross 2022 Motorsport Arup Foto: Isabel Schütte Autocross 2022 Motorsport Arup Foto: Isabel Schütte Autocross 2022 Motorsport Arup Foto: Isabel Schütte Autocross 2022 Motorsport Arup Foto: Isabl Schütte Autocross Motorsport 2022 Foto: Isabel Schütte

Zum Super-Cup: Im Serientourenwagen belegten Justin Saballa, Colin Pähler, Marcel Schoppmann und Silke Nijhuis die Plätze sechs, elf, zwölf und 15. In der Kategorie Buggies war der Herberner Karsten Wesp Siebtbester und damit um vier Ränge besser als Klubkamerad Jurre Steinmeijer.

Am Sonntag ging es in 14 Klassen um Meisterschaftspunkte. Dabei schaffte es Justin Saballa (Klasse 1) als Dritter aufs Siegerpodest, Kevin Hinkelmann erreichte als Elfter das Ziel. In Klasse 3 wurde Marcel Schoppman Zweiter, Colin Pähler als Fünfter und Thorsten Kocken als Sechster komplettierten das gute MSC-Abschneiden. In Klasse 7 wurde Marc Mürmann Fünfter, Platrz sieben ging an Hessel Steinmeijer. Nicht zu schlagen war Jurre Steinmeijer in Klasse 9. Marco Meßmaker (Klasse 10) musste nur einem Fahrer den Vortritt lassen. Karsten Wesp wurde Vierter, Daniel Klick Zwölfter. In den Endläufen schieden Marcel Schoppmann und Karsten Wesp aufgrund technischer Probleme aus. Jurre Steinmeijer (Vierter) und Marc Mürmann (Siebter) vertraten Buggy-Altmeister Wesp würdig.

Der besondere Dank der Organisatoren gilt dem DRK Herbern, dem THW Werne und den Sponsoren.