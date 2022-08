Genießen und eklig sein – TuS Ascheberg vs. TuS Hiltrup

Der TuS Ascheberg empfängt am Sonntag (7. August), 15 Uhr, in Runde eins des Cup-Wettbewerbs auf Kreisebene mit dem TuS Hiltrup den Finalisten der Vorsaison. Angesichts des Drei-Klassen-Unterschieds sind die Rollen klar verteilt.

Ausgerechnet auf ihren torgefährlichsten Angreifer, Dennis Heinrich (l.), müssen die Ascheberger im Match am Sonntag verzichten.

Marcel Bonnekoh weiß, wie’s geht: „Mit Drensteinfurt haben wir Hiltrup mal rausgekegelt.“ Allerdings hatten die Stewwerter seinerzeit eine ziemlich erlesene Truppe, die just auf dem Weg in die Landesliga war. Auch deshalb: Sprüche sind dem Coach des TuS Ascheberg keine zu entlocken vor dem Spiel des Jahres in Pokalrunde eins morgen, Sonntag (7. August), 15 Uhr, zwischen dem hiesigen A- und dem Top-Westfalenligisten TuS Hiltrup.

Weder erkundigt sich Bonnekoh nach dem möglichen Gegner in der nächsten Runde (zur Info: IFC Warendorf oder der SC Gremmendorf), noch behauptet der Trainer ernsthaft, dass der Kreispokal seine eigenen Gesetzte habe. Der Hinweis, dass auch diese Partie bei null-null beginne und ja überhaupt erst gespielt werden müsse, fehlt ebenso. Nein, sagt der Coach des krassen Underdogs, „wir können das alles sehr realistisch einordnen“. Und auch wenn Bonnekoh, der gewiefter Taktiker und Motivator in einem ist, seinen Jungs eher nicht mit auf den Weg geben wird, die Niederlage in Grenzen zu halten: Kassieren die Hausherren „nur“ drei, vier Buden, gelingt ihnen vielleicht sogar selbst ein Tor, ist ihnen angesichts des Drei-Klassen-Unterschieds viel Lob nach dem Schlusspfiff gewiss.

Karriere-Highlight

Bonnekoh formuliert es etwas anders: Seine Schützlinge, von denen sich die meisten in ihrem Fußballerleben nicht allzu häufig mit einem so hochkarätigen Gegner messen werden, sollen dieses Karriere-Highlight „genießen“, „Spaß haben“, dabei aber auch „eklig sein“, den Feinfüßen aus der Südstadt auf ebenjenen stehen. Ascheberg halt.

Wobei: „Ein, zwei spielerische Akzente“ solle seine Truppe trotz der zu erwartenden Angriffswucht der Südstädter schon setzen. Die pfeilschnellen eigenen Angreifer nach etwaigen Ballgewinnen auf die Reise zu schicken – in der Meisterschaft ein probates Mittel –, dürfte den Gastgebern indes schwerfallen. Denn: Zwei, die dafür in Frage kämen, sind erkrankt (Mirco Schwipp) oder verletzt (Dennis Heinrich). Müssen es also der agile Mirco Frenking oder Youngster Nick Lakenbrink, einer der Gewinner der Vorbereitung, richten.

Ein paar Bauchschmerzen bereitet Bonnekoh, dass die Hüging-Zwillinge Simon und Jonas noch im Urlaub weilen: „Da fehlt uns hinten schon was an Körperlichkeit.“