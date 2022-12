Gewisse Coolness schadet nicht – Max Frye und Co. machen Laune

Foto:

Für den hiesigen Münsterlandligisten ist „jeder Punkt, den wir holen, wie eine gewonnene Meisterschaft“, sagt HSG-Coach Jörg Kriens. Die Spielgemeinschaft kann also, um im Bild zu bleiben, in den drei Begegnungen bis Weihnachten noch sechs Mal den Titel holen. Wobei das Unterfangen, am Samstag (3. November), 18 Uhr, in der Partie bei der HSG Kattenvenne/Lengerich 2 Zählbares zu erringen, schon deshalb schwer werden dürfte, weil am Ölberg geleimt wird. Anschließend folgen die (harzfreien) Heimduelle mit den HF Reckenfeld am 11. Dezember (Sonntag) um 18.30 Uhr und, nur fünf Tage später (16. Dezember), 20 Uhr, mit SVSW Havixbeck. Alle Gegner tummeln sich wie Ascheberg/Drensteinfurt in der unteren Hälfte. Zumindest die eine oder andere „Meisterschaft“ sollte die Kriens-Sieben schon gewinnen, um nicht vollends den Anschluss zu verlieren. Der Coach bemüht eine alte Handballerweisheit: „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ (flo)