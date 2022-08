Gleich ein halbes Dutzend

Perfekt sind die Fußballerinnen des VfL Senden in die Bezirksliga gestartet, weniger gut die Frauen des SV Herbern. Mit 6:0 (5:0) besiegte der VfL die Gäste vom SVH. Vier Tore von Vera Malkemper (6./17./36./53.) rahmten die zwei weiteren Treffer von Hanan Das (20.) und Lisa Weseloh (34.) ein.

„Ich musste vier Schlüsselpositionen neu besetzen mit Spielerinnen, die zuletzt noch bei der U 17 gespielt haben“, sagte Herberns Trainer Sven Spigiel. „Aber die Sendenerinnen waren auch bockstark.“

Herbern machte die ersten fünf Minuten Druck, dann fiel nach öffnendem Pass und schöner Flanke von Hanan Das der Führungstreffer durch Malkemper. Von da an war das Spiel in Sendener Hand. Die Gäste kamen in den ersten 45 Minuten zu keiner einzigen Torchance. Malkemper legte nach einem Freistoß nach, ehe Das sich selbst für ihre gute Leistung mit einem Treffer belohnte. Weseloh ließ Treffer vier per Kopf nach einer Ecke folgen. Nur zwei Minuten später traf Malkemper ein drittes Mal.

In der Pause stellte Spigiel sein Team um, damit bekamen die Gäste mehr Stabilität in der Defensive. Nun lief es besser für den SVH. Die Sendenerinnen waren zwar weiter spielbestimmend, konnten aber „nur“ noch den vierten Treffer von Malkemper acht Minuten nach der Pause nachlegen.

„Weitere gut herausgespielte Chancen ließen wir leider aus“, so VfL-Trainerin Annika Scheunemann. „Der Sieg hätte durchaus höher ausfallen können.“ Auf der Gegenseite kamen die Herbernerinnen zu ihrer einzigen Torchance, als Leonie Prüße, von einer Gegenspielerin bedrängt, das Leder ans Außennetz schoss (73.).

„Unsere spielerische Leistung war heute überzeugend, vier der sechs Tore waren schön herausgespielt“, so Scheunemanns Fazit. „In Abwehr und Mittelfeld gewannen wir die meisten Zweikämpfe. Und spielten konzentriert bis zur letzten Minute. Die Arbeit der Vorbereitung hat sich heute ausgezahlt.“

VfL: Sprengart - Böcker, Beck (65. Schulz), Besler, Rosenberg - Piepenbreier, Weseloh - Gräfe, Wellerdieck (70. Klaas), Das - Malkemper (75. Jaber). SVH: Dartmann (46. Mühlenweg) - M. Birkhahn, Prüße, Drewa, Heitplatz (78. Gundelach), Vogel, Blesenkemper, Jaspert (40. Weniger), Große-Budde, F. Birkhahn.