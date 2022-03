Glückwunsch an alle – Nachwuchs beim RV Seppenrade zu Gast

An Tag zwei des Altkreis-Jugendturniers schaute Lüdinghausens Bürgermeister Ansgar Mertens persönlich vorbei, um zu gratulieren: der Equipe des RV Lützow Selm-Bork-Olfen zum Gewinn der kombinierten Mannschaftsprüfung – aber auch dem RV Seppenrade, der die Wettkämpfe gewohnt zuverlässig ausgerichtet habe. Die Förderung des Nachwuchses, so Mertens, sei unabdingbar für den hiesigen Reitsport. RV-Geschäftsführerin Lena Höckenkamp freute sich über eine Vielzahl an Besuchern an beiden Tagen, den reibungslosen Ablauf des Turniers – und den Doppelsieg der Seppenrader im kombinierten Team-Wettbewerb.

Platz eins in der Gesamtwertung aus A-Springen und -Dressur ging an Felicia Dahlkamp (RV Lützow) auf Pamina. Hochdekoriert in Ondrup auch Sina Brügger (RV Ascheberg): Die junge Amazone gewann auf Freixenet zwei A*- sowie eine L*-Dressur und sicherte sich damit souverän die Verbands-Dressurmeisterschaft. Gleiches gelang im Springparcours Christina Schemmer (RV Lüdinghausen) und Mexican Sky, die zudem in der L*-Prüfung nebst Stechen nicht zu schlagen waren.

Vereinskollegin Amelie Tönnissen war mit Charly Beste im A*-Stilspringen, Marie Fallenberg (RV Ascheberg) siegte auf Cordula in der Springprüfung auf gleichem Niveau. Platz eins auch für Jule Kroker (RV Senden) und Festina in der E-Dressur sowie den RV Ascheberg im Mannschafts-Springwettbewerb.