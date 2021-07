Großes Gedränge

Detlef Mack hat ein Luxusproblem. War der Kader des Fußball-Bezirksligisten bereits in der Vorsaison nicht eben dünn besetzt, so sind, pünktlich zum Start der Vorbereitung, mit Lisa Drewa, Leonie Prüsse, Franka Lammers, Laura Heitplatz, Emma Streyl, Carina Hohenhövel (alle aus der eigenen Jugend) und Laura Kühnhenrich (vorher TuS Ascheberg) sieben zusätzliche Damen zum Team gestoßen.

Und so tummelten sich, vor dem Testspiel des SVH gegen den BSV Heeren, weit über 30 Spielerinnen auf dem Kunstrasen am Siepenweg. Blöd nur, dass die einzige etatmäßige Keeperin der Blau-Gelben, Janine Dartmann, berufsbedingt fehlte. So hütete Allrounderin Kühnhenrich vor und Goalgetterin Annika Vogel nach dem Wechsel den Kasten. Nennenswerte Fehlgriffe erlaubte sich weder die eine noch die andere, Herbern bezwang den ambitionierten Landesligisten mit 3:0 (2:0).

Nur eine etatmäßige Keeperin

„Wir kennen die Situation ja schon aus der vergangenen Spielzeit“, erklärt der Coach. Ändern kann er sie für den Moment nicht. Die einfachste Lösung: den Gegner möglichst weit von der eigenen Bude fernzuhalten. Was im jüngsten Testspiel ganz hervorragend klappte. Besonders angetan ist Mack vom Engagement der letztjährigen B-Jugendlichen: „Die ziehen super mit. Gerade im Spiel gegen Heeren war ich von der Vorstellung unserer Jüngsten ohne Ausnahme angetan.“

Selbstverständlich sei das nicht: „Der Sprung aus der U 17 zu den Seniorinnen ist nie ohne. Und jetzt fehlt den Mädchen coronabedingt auch noch ein komplettes Ausbildungsjahr.“ Was sich vor allem in puncto Physis bemerkbar mache: „Kicken können die Neuen alle. Aber konditionell müssen sie noch zulegen.“ Gelinge das, „werden wir mit Sicherheit eine sehr ordentliche Rolle in der Meisterschaft spielen“. Die Rückkehr in die Landesliga gibt Mack zwar nicht als Ziel vor. Aber: „Käme es denn so, würden wir uns bestimmt nicht weigern. Das hat die Truppe drauf.“ 2020, nach einem großen personellen Aderlass, waren die Blau-Gelben freiwillig abgestiegen.