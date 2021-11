Hauptsache, er findet statt

Der Westerwinkellauf des SV Herbern – das die gute und längst nicht selbstverständliche Nachricht – findet in diesem Jahr statt. Nachdem die beliebte Veranstaltung im vergangenen Jahr pandemiebedingt ausgefallen war, haben die Verantwortlichen seit dem Spätsommer über eine Lösung nachgedacht.

Organisator Oliver Schuschel erklärt, wie die Veranstaltung rund ums Wasserschloss am Samstag (6. November) ablaufen soll: „Die Schüler- und die Bambiniläufe finden diesmal leider nicht statt. Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Aber die Veranstaltung wäre sonst nicht durchführbar. Im Start-Ziel-Bereich eine so große Anzahl an Kindern zu lenken, ist in Corona-Zeiten einfach nicht möglich.“

Stattfinden werden dafür der Fünf- (14 Uhr) und der Zehn-Kilometer-Lauf (15.15 Uhr) sowie der Walking-Wettbewerb über 5000 Meter (14.05 Uhr). Erstmals gibt es dabei allerdings Grenzen: Pro Lauf können maximal 250 Läuferinnen und Läufer teilnehmen. Dass es dabei zu großen Einschränkungen kommt, glaubt Schuschel nicht: „In früheren Jahren war es auch nicht so, dass es viel mehr als 250 Teilnehmer je Wettbewerb waren.“

2 G-Regel, keine Nachmeldung

Die 32. Auflage des Westerwinkellaufes ist eine 2G-Veranstaltung. Das heißt, dass die Teilnehmer einen Nachweis über eine vollständige Impfung oder Genesung beim Abholen der Startnummer vorlegen müssen. „Das bietet die maximale Sicherheit für alle Helfer und die größtmögliche Sicherheit für alle Teilnehmer“, so Schuschel.

Des Weiteren findet das traditionsreiche Event nur draußen statt. Die Siegerehrungen und ein Kuchenverkauf gibt es auf dem Parkplatz am Schwimmbad. Duschen und Umkleiden stehen in diesem Jahr hygienebedingt nicht zur Verfügung. „Wir mussten das alles sehr früh planen, und dadurch ergibt sich jetzt dieses Bild. Aber wir sind froh, dass wir überhaupt die Veranstaltung durchführen können.“

Wichtig: Nachmeldungen vor Ort werden keine mehr angenommen. Die Anmeldungen findet – auch das dem Virus geschuldet – ausschließlich online statt. Deadline ist der morgige Freitag (5. November). Weitere Informationen zum Lauf gibt des auf der Homepage des Lauftreffs.