Heimsieg gegen Gemen: SV Herbern verlässt die rote Zone

Von einem „ganz, ganz wichtigen Sieg“ sprach Benjamin Siegert, Trainer des SV Herbern, nach dem 3:0 (1:0) im Heimspiel gegen Westfalia Gemen. Der Grund: Mit dem Dreier gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt hat der SVH die Abstiegsränge nach langer Zeit verlassen. Die Luft bleibt jedoch dünn: Herbern ist punktgleich mit Viktoria Heiden, der nun höchsten Mannschaft im roten Bereich.

„Nach der ersten Halbzeit hätten wir schon mit 2:0, 3:0 führen müssen“, so Siegert. Keine zehn Minuten waren gespielt, als Robin Schwick die Gastgeber nach einem langen Ball auf den zweiten Pfosten in Führung brachte. Nur zwei Minuten später hätte er per Foulelfmeter nachlegen können, doch mit dem schwachen Schuss hatte Gästekeeper Sven Schneider keine Mühe. Wenige Minuten später hatte Schwick Pech, als er nur die Latte traf (17.).

Drei Minuten nach dem Seitenwechsel scheiterte der starke Sebastian Schütte an Schneider, Daniel Krüger kam zum Nachschuss zu spät. Dann aber war es endlich soweit. Einen Schuss von Schütte ließ der Westfalia-Keeper durch die Hände flutschen, und Schwick schob den Ball über die Linie. Nur vier Minuten später nahm Tim Döking im Zweikampf gegen Patrick Sobbe die Hand zu Hilfe. Der Gemener sah Rot, und Sobbe verwandelte vom Strafstoßpunkt zum 3:0. Das war bereits die Entscheidung gegen nur noch zehn Gästespieler.

In der 59. Minute hatten die SVH-Anhänger wieder den Torschrei auf den Lippen, doch Schütte köpfte den Ball an den Pfosten. In der Nachspielzeit rettete Schneider seine Vorderleute vor dem 0:4 – zunächst per Fußabwehr nach einem Schuss von Luis Krampe (90.+4), eine Minute später lenkte er den Ball nach einem Schuss von Schütte zur Ecke.

SVH: Sandhowe – Schett, Richter, Dombrowski, Bröer – Scholtysik, Schütte (63. Schulte), Breloh, Sobbe (77. Schmitt) – Schwick (63. Krampe), Krüger (75. Gremme). Tore: 1:0/2:0 Schwick (9./50.), 3:0 Sobbe (54./HE) BV: Schwick verschießt Foulelfmeter (11.), Rote Karte gegen Döking (Westfalia/54.).