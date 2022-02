Helden für einen Nachmittag – „Horst-Brameier-Cup 2022“

Am 7. Mai (Samstag) kehrt, wenn auch auf kleinem Feld, der große Fußball für einen Nachmittag zurück nach Davensberg. Das Turnier für Traditionsmannschaften ist eine Art Verneigung vor dem langjährigen Davaria-Macher.

Beim „Fuchs-Cup der Champions“, einem ganz ähnlichen Event vor drei Jahren in Herbern, schenkten die Teilnehmer einander nichts.

Ein wenig feiert Hubert Fuchs auch: sich selbst. Im Dezember 2020 ist der Mann 70 geworden. Die Feier zum runden Geburtstag fiel aus naheliegenden Gründen ebenso aus wie das Vorhaben, sie zwölf Monate später nachzuholen. Nun also der dritte Versuch, Fuchs hat für den 7. Mai (Samstag), abends, in die Gaststätte „Clemens August“ geladen. Und weil es inzwischen noch ein paar weitere wunderbare Anlässe zum Anstoßen gibt, wird die Sause eben etwas größer – nebst angeschlossenem Fußballturnier im Waldstadion, dem „Horst-Brameier-Cup“ für Traditionsmannschaften.

Den Ende 2019 verstorbenen Macher, Mäzen und Menschen Brameier, dessen Name untrennbar verbunden ist mit dem kometenhaften Aufstieg des SV Davaria Davensberg vor einem guten Vierteljahrhundert, in dieser oder ähnlicher Form zu ehren: Die Idee trage er schon eine ganze Weile mit sich rum, erzählt Fuchs den WN.

Größter Fan der „Super-Davaren“

Und welcher Ort wäre angemessener für eine solche Verneigung als das Waldstadion? Hier saß Brameier, der nicht nur der größte Geldgeber, sondern auch und vor allem der größte Fan der „Super-Davaren“ war, Sonntag für Sonntag auf der laut Ismail Atalan „schönsten Tribüne im Münsterland“ – wenn ihn die Spieler nicht gerade auf Händen trugen. Es gibt da diesen WN-Schnappschuss aus dem Jahr 1995, man kann ihn durchaus ikonisch nennen. Davensberg ist soeben, nach einem wahren Aufstiegskrimi, in die Verbandsliga aufgestiegen. Und auf den Schultern der Spieler sitzt der Mann, der das alles erst möglich gemacht hat: Horst Brameier.

Genau dieses Motiv wird, in unterschiedlichen Farben, Anfang Mai die Trikots aller Turnierteilnehmer zieren. Es geht aber an dem betreffendem Datum nicht nur um die Person Brameier und die sagenhaft erfolgreichen Davaren, die – fast auf den Tag genau – 30 Jahre zuvor den ersten von drei Aufstiegen feierten. Und da kommt nun wieder Fuchs, seinerzeit Torwarttrainer und sportlicher Leiter am Rinkeroder Weg, ins Spiel. Als Coach wechselte er später zu seinem Jugendverein GW Amelsbüren das 2002, noch ein Jubiläum, sensationell den Kreispokal gewann. Sportdirektor wurde er dann wieder, Mitte der Nullerjahre, bei Münster 08.

Vier Teams, alle namhaft bestückt

GWA und Nullacht bilden am 7. Mai jeweils ein eigenes Team, Davaren und der SV Rinkerode (Fuchs’ erste Trainerstation) ein gemischtes. Dazu kommen die „Fuchs-Cup-Champions“. Das gleichnamige Vorbereitungsturnier hatte Hubert Fuchs, im Gedenken an seinen früh verstorbenen Bruder Josef, von 2017 bis 2019 in Herbern ausgerichtet.

Im dritten Jahr hatte es eine ganz ähnliche Veranstaltung an der Werner Straße gegeben. Teils damals wie diesmal am Start: Legenden des Amateurfußballs. Ralf Bülskämper, Volker Geister, Uli Garschagen, Beppo Löcke oder Hendrik Füchtling, um nur ein paar zu nennen. Am 7. Mai sind sie noch mal: Helden für einen Nachmittag, gekickt wird von 15.30 bis 18 Uhr. Damit sich die älteren Semester ganz auf die Vorzugsballbehandlung konzentrieren und keine unnötigen Meter machen müssen, wird von Strafraumgrenze zu Strafraumgrenze auf Jugendtore gezockt.

Noch etwas ist Hubert Fuchs mit Blick auf das Turnier wichtig – dass möglichst viele Menschen aus dem Ort an dem Event teilhaben: „Das war früher schon Horst Brameiers zentrales Anliegen.“ Um den Davensbergern den Besuch noch ein bisschen, nun ja, schmackhafter zu machen: Getränke und Speisen werden zum symbolischen Preis von einem Euro gereicht.