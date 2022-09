Hoenhorst und Co. zu abgebrüht für den TuS Ascheberg

Der TuS Ascheberg hat sein Heimspiel am Donnerstagabend gegen den SV Rinkerode mit 0:3 (0:2) verloren. Ein Mann aufseiten der Gäste war an allen drei Treffern beteiligt.

Unterlagen dem SV Rinkerode (l.: Aron Jakab) gestern Abend mit 0:3: Simon Hüging und Co.

Marcel Bonnekoh fühlte sich ein bisschen an die Begegnung in Bösensell erinnert. Auch da trat sein Team sehr ordentlich auf, stand aber am Ende mit leeren Händen da. Ganz ähnlich gestern Abend, als die A-Liga-Fußballer des TuS Ascheberg den SV Rinkerode zu Gast hatten, insbesondere nach dem Wechsel „richtig Dampf“ machten (Bonnekoh), drei, vier gute Chancen hatten – und abermals ohne Zählbares ins Bett gingen. Mit 0:3 (0:2) unterlagen die Hausherren dem Vierten der Vorsaison.

Anfangs war es ein ausgeglichenes Duell, wobei die Ascheberger sogar leichte Vorteile und etwas mehr Spielkontrolle hatten. Trotzdem stand es nach 20 Minuten 0:1. Der Ex-Herberner Jan Hoenhorst eroberte das Leder und leitete es zu Jan Lukas Koch weiter, der wiederum in der Mitte Alexander Kiel fand – das 0:1. Fast identisch der zweite Treffer der Gäste: Wieder schaltete Rinkerode nach einem Ballverlust der Hausherren blitzsauber um. Je ein Spieler des TuS und des SVR rutschten in den Ball, den Hoenhorst schließlich versenkte (40.). Und Sekunden nach Wiederbeginn brachte Aschebergs Kapitän Florian Zahlten den Schützen zum 0:2 vor dem Sechzehner zu Fall. Den anschließenden Freistoß verwandelte Marco Lolaj direkt.

Zahlten sowie der eingewechselte Felix Markhoff hätten später noch treffen und das Match etwas spannender gestalten können. „Vielleicht sind wir in manchen Momenten schlicht zu naiv. Eine so ausgebuffte Mannschaft wie Rinkerode nutzt das gnadenlos aus.“