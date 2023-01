HSG Ascheberg/Drensteinfurt verliert hitziges Derby

„Wir haben eine großartige Leistung gezeigt und mit unseren hervorragenden Torhütern den verdienten Sieg eingefahren“, freute sich Sendenhorst-Trainer Uwe Landau nur kurz, ehe er nach dem Münsterlandliga-Derby gegen die HSG Ascheberg/Drensteinfurt direkt die Technik für die Live-Übertragung des Länderspiels der deutschen Mannschaft aufbaute. Die rund 200 Zuschauer wollten nach dem 31:17-Erfolg ihrer Mannschaft natürlich das WM-Spiel der Deutschen gegen die Niederlande verfolgen.

Das eigene Spiel begann mit einem Aufreger: Noch bevor der erste Treffer der Partie fiel, zog der Schiedsrichter schon die rote Karte für die HSG. Nach einem Fehlwurf von Finn Risthaus leitete Torhüter Nils Kuepper einen Tempogegenstoß ein. Pius Risthaus brachte Sendenhorsts Egzon Demiri rüde zu Fall. Da zeigte die Uhr gerade mal 42 Sekunden an. Den fälligen Siebenmeter verwandelte Lucca Antoni zur 1:0-Führung.

Hälfte eins relativ ausgeglichen

Der Tabellenletzte konnte nur in der Anfangsphase mithalten (5:5). Dann bauten die Gastgeber ihre Führung auf 11:6 aus. Der Halbzeitstand (16:12) war hingegen für die HSG hingegen noch im Rahmen. Nach dem Seitenwechsel aber legte die SGS los wie die Feuerwehr (21:12). Die Spielgemeinschaft schaffte es erst nach über 15 Minuten wieder, einen Treffer zu erzielen. Zu allem Überfluss mussten sie noch einen Feldverweis einstecken. Mit Frust im Bauch nach einem verworfenen Siebenmeter griff Kreisläufer Max Frye seinem Gegenspieler ins Gesicht und sah ebenfalls den roten Karton.

Sendenhorst schaltete einen Gang zurück und ließ in doppelter Unterzahl zwei Gegentreffer zu. Eine Showeinlage des SGS-Keepers Johannes Funke bei Pius Risthaus’ Siebenmeter ließ die Halle Kopf stehen. „Wenn man es nicht schafft, nach der Pause eine Viertelstunde lang einen Treffer zu erzielen, kann man so ein Spiel nur abhaken“, so der gefrustete HSG-Coach Jörg Kriens nach der Partie. HSG-Tore: F. Risthaus (6), H. Kurzhals (4), Frye (3), Zartner (2), S. Nöcker (1), Spiekermann (1).