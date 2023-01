HSG Ascheberg/Drensteinfurt wehrt sich nach Kräften

Die HSG Ascheberg/Drensteinfurt hat das Auswärtsspiel am Sonntag beim SC Nordwalde mit 26:30 (15:14) verloren. Dabei schnupperten die Gäste lange an einem echten Coup.

„Die haben wahrscheinlich gedacht, dass die uns mit links weghauen“, meinte Jörg Kriens nach der Partie der HSG Ascheberg/Drensteinfurt beim SC Nordwalde. Nur so könne er sich erklären, dass der SCN in Hälfte eins „Sachen ausprobiert“ habe, etwa das Spiel mit drei Kreisläufern im Angriff. Ein Experiment, dass beinahe in die Hose gegangen wäre. Lange hatte der krasse Underdog am Sonntag beim Gastspiel im Kreis Steinfurt teils deutlich geführt. Erst in der Schlussviertelstunde drehten die Nordwalder das Match, 30:26 (14:15) hieß es nach 60 Minuten aus SCN-Sicht.

Auch wenn Kriens, der Coach des hiesigen Münsterlandligisten, liebend gern an seiner langjährigen Wirkungsstätte triumphiert hätte – vorwerfen mochte er seinen Schützlingen so gut wie gar nichts: „Das war definitiv eine unserer besseren Auswärtsleistungen und wieder ein Schritt in die richtige Richtung.“

Nach gut zehn Minuten (4:9) deutete sich sogar eine kleine Sensation an. Noch Mitte des zweiten Durchgangs war die Kriens-Sieben drei Treffer voraus (18:21/ 42.). „Dann haben wir zwei berechtigte, aber völlig unnötige Zeitstrafen bekommen. Und wenn du ein, zwei Spieler hast, die stramm auf die 40 zugehen, dann schwinden zum Ende hin natürlich die Kräfte.“ Zusätzliches Handicap: HSG-Kreisläufer Max Frye, in der laufenden Spielzeit regelmäßig für zehn Buden und mehr gut, war nach einem heftigen Zusammenprall kurz vor der Pause später nur bedingt einsatzfähig. HSG-Tore: Kramm (7/1), H. Kurzhals (5), Frye (4), Huckenbeck (4), Zartner (2), Perdun (1), Reining (1), P. Risthaus (1), Spiekermann (1).