HSG kämpft bis zum Ende

Mit 1:5, 3:9 und 7:13 lagen die Münsterlandliga-Handballer der HSG Ascheberg/Drensteinfurt zurück – dann starteten sie in eigener Halle gegen die HF Reckenfeld/Greven 05 eine fast permanente Aufholjagd. Am Ende ohne Erfolg: Die Sieben von Jörg Kriens verlor mit 31:33 (15:19), nachdem sie den Gästen zum Schluss hin immer näher gekommen war. 60 Minuten Spielzeit waren am Ende zu wenig.

„Wir haben die ersten zehn Minuten verschlafen, hinten nicht den richtigen Zugriff bekommen und vorne technische Fehler gemacht“, so HSG-Spieler Alexander Kramm. Dann lief es besser. Nach dem Treffer der Reckenfelder zum 7:13 traf die HSG mit Thorsten Zartner (2), Henning Kurzhals und Simon Nöcker vier Mal in Folge.

Die Handballfreunde zogen jedoch erneut davon, bis auf 14:19 (29.), 19:25 (36.) und 23:28 (44.) aus Sicht der HSG. Als Reckenfeld fünf Minuten vor dem Ende zum 28:33 traf, schien die Sache gelaufen.

Doch noch immer gaben die Ascheberger nicht klein bei. „Wir hatten den Willen noch etwas zu reißen“, so Kramm. Zartner, Kramm selbst und Noecker schmolzen den Rückstand in den letzten dreieinhalb Minuten noch auf zwei Tore ab. Zu mehr reichte es jedoch nicht mehr.

HSG: Freier, Sevenich – Zartner (11/5), Kramm (5), S. Noecker (4), Kramer (3), J. Kurzhals (3), H. Kurzhals (2), Reining (2), Risthaus (1), Perdun, Spiekermann.