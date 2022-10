HSG sorgt für eine Überraschung

Einen Überraschungserfolg landeten die Handballer der HSG Ascheberg/Drensteinfurt. Nach dem Heimspiel gegen Preußen/Borussia Münster trennte sie sich mit einem 29:29 (15:17) von den Gästen aus der Domstadt. Es war der erste Punktgewinn der Gastgeber im fünften Spiel der Münsterlandliga-Saison und gleichzeitig der erste Punktverlust der Münsteraner, die zuvor vier Mal in Folge gewonnen hatten.

„Das war nicht zu erwarten“, kommentierte HSG-Trainer Jörg Kriens das Remis. „Aber es war ein verdientes Unentschieden, wenn auch am Ende glücklich.“ Routinier Alexander Kramm traf in der Schlusssekunde per Siebenmeter zum 29:29, indem er den Ball durch die Beine des Borussen-Keepers warf. „Dazu gehört natürlich ein gesundes Ego“, so Trainer Kriens.

Die Ascheberger hatten – keine Selbstverständlichkeit in dieser Saison – die ganze Palette an Stammspielern zur Verfügung. Dazu kam Neuzugang und Rückkehrer Jörg „Bene“ Kramer, der inzwischen in Paderborn studiert und dort noch für ein zweites Team am Ball ist. Aus einer starken Mannschaft hob der Coach noch Max Frye hervor: „Er hat in der Abwehr einen richtig guten Tag gehabt.“

HSG: Freier, Sevenich – Kramm (7/1), Frye (4), H. Kurzhals (4), S. Noecker (4), Ziegelhöfer (3), Risthaus (2/1), Zartner (2/2), Huckenbeck (1), Reining (1), Kramer, J. Kurzhals, Perdun.