HSG verkauft Haut beim Ligaprimus teuer

Eine Woche nach dem überraschenden Punktgewinn gegen Preußen/Borussia Münster waren die Handballer der HSG Ascheberg/Drensteinfurt diesmal chancenlos. Beim Spitzenreiter der Münsterlandliga, der SG Handball Ibbenbüren 2, verlor die Sieben von HSG-Trainer Jörg Kriens am Ende deutlich mit 22:35 (12:16).

Die Gäste, die ohne ihren privat verhinderten Coach nach Ibbenbüren gereist waren, standen mit einer veränderten Aufstellung auf dem Parkett, da auch Rückraumspieler Marc Ziegelhöfer studienbedingt fehlte. Dennoch löste der klare Außenseiter die vor ihm stehende Aufgabe lange bravourös. „Die erste Halbzeit war echt klasse“, sollte HSG-Kapitän Thorsten Zartner später bilanzieren. „Da konnte man nicht erkennen, wer Erster und wer Letzter war. In der zweiten Halbzeit gingen uns dann ein bisschen die Alternativen aus.“

Der Favorit ging von Beginn an in Führung, die er bis zur Schlusssirene auch nicht mehr abgeben sollte. Gänzlich einseitig war die Partie dennoch nicht. Zwar legten die Ibbenbürener mit 3:0 (7.), 5:1 (9.) und 10:6 (16.) vor, doch die Ascheberger ließen den Zug der SG-Zweiten nicht außer Sicht fahren. Beim 11:9 waren die Gäste fast auf Schlagdistanz wieder herangekommen. Mit drei Toren Rückstand gingen sie in die Kabine.

Dann jedoch setzte sich die SG 2 wieder Stück für Stück ab, und als sie mit sechs Treffern in Serie, begünstigt durch zwei Zwei-Minuten-Strafe für die HSG-Spieler Johannes Noecker und Max Huckenbeck, auf 29:17 (48.) davonzog, war die Messe gelesen.

HSG: Freier, Sevenich – Kramm (8/3), Frye (6), Risthaus (3), Kramer (2), H. Kurzhals (1), S. Noecker (1), Zartner (1), Huckenbeck, J. Noecker, Perdun, Reining, Spiekermann.