HSG verliert auch bei Eintracht Hiltrup

Die HSG Ascheberg/Drensteinfurt hat auch die zweite Partie in der Münsterlandliga verloren. Bei der DJK Eintracht Hiltrup verlor die Sieben von Jörg Kriens deutlich mit 19:30 (6:19). Dem Coach standen bei der Partie im münsterischen Süden nur acht Feldspieler und zwei Keeper zur Verfügung. Kriens: „Wir sind halt vor allem durch Verletzungspech sehr dünn besetzt. Im Moment sind wir deswegen gegen jede andere Mannschaft eine Klasse schlechter.“

Hoffnung sei kurzfristig nicht in Sicht, so der HSG-Trainer schonungslos offen. „Wir können uns noch Unterstützung von den A-Junioren holen, aber der Sprung ist doch sehr groß. Jeder Punkt, den wir holen, muss von uns gefeiert werden.“

Und das Pech blieb den Aschebergern auch in Hiltrup treu. Noel Spiekermann verletzte sich während der Partie, kann aber wohl, so die Hoffnung des Coaches, am kommenden Wochenende wieder eingesetzt werden.

Dass für die Gäste an diesem Samstagabend wenig zu holen sein würde, war schnell klar. Zwar führte die HSG mit 2:1 (4.) und war beim 5:6 aus Gästesicht nach einer Viertelstunde Spielzeit noch dran, dann aber zog die DJK uneinholbar davon. „Sehr positiv ist, dass unsere Mannschaft bis zum Schluss gekämpft hat“, betonte Kriens. „Sie hat sich zu keinem Zeitpunkt hängen lassen.“

HSG: Freier, Sevenich – Risthaus (8), Ziegelhöfer (3), Frye (2), Kurzhals (2), Perdun (2), Spiekermann (2), Huckenberg, Reining.