HSG verliert das Kellerduell klar

Für die HSG Ascheberg/Drensteinfurt rückt der Klassenerhalt in immer weitere Ferne. Bei SW Havixbeck, einem Konkurrenten im Abstiegskampf, unterlag das Schlusslicht deutlich.

Für die Handballer der HSG Ascheberg/Drensteinfurt rückt der Klassenerhalt in immer weitere Ferne. Beim direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, der Sieben von SW Havixbeck, unterlag das Schlusslicht der Münsterlandliga am Sonntagabend mit 18:32. Damit revanchierte sich das Team von Baumberge-Coach Florian Schulte deutlich für seine Hinrunden-Niederlage in Ascheberg – für die HSGler war es damals der erste Saisonsieg überhaupt gewesen.

Von einem Sieg, überhaupt von einem Punktegewinn war die Sieben von Aschebergs Interimscoach Matthias Lohmann beim Wiedersehen in der Havixbecker Zweifachsporthalle weit entfernt. Zwar fehlte mit dem angeschlagenen Thorsten Zartner einer ihrer zuverlässigsten Knipser, auch Routinier Alex Kramm hatte passen müssen – ansonsten waren die Gäste alles andere als schlecht aufgestellt. 14 Mann, einschließlich vier A-Junioren, standen Lohmann im Kellerduell zur Verfügung.

Mit SWH und HSG standen sich zwei Teams gegenüber, für die ein Sieg in dieser Partie essenziell war. Dennoch waren die Ascheberger nicht auf der Höhe, vor allem nicht die Abteilung Attacke: „Wir haben vorne viele Fehler gemacht, oft den Ball verloren und den Havixbeckern dadurch viele Gegenstoßtore ermöglicht“, so „Matze“ Lohmann.

Die Folge: Die HSG, im Hinspiel noch siegreich, kassierte diesmal eine mehr als deutliche Niederlage und hat gegenüber dem Drittletzten Schwarz-Weiß in der Tabelle nun sechs Punkte Rückstand.

HSG-Spieler: Freier, Jost – Blasig, Frye, Huckenbeck, H. Kurzhals, J. Kurzhals, Neve, J. Nöcker, S. Nöcker, Perdun, Reining, P. Risthaus, Sap­hörster.