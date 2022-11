HSG verliert klar gegen Sparta Münster

Die HSG Ascheberg/Drensteinfurt hat das Heimspiel gegen Sparta Münster am Ende klar verloren. Die Niederlage des Tabellenletzten kam nicht unerwartet.

Münsterlandligist HSG Ascheberg/Drensteinfurt hat das Heimspiel gegen Sparta Münster, trainiert vom sonstigen HSG-Spieler Alexander Kramm, mit 23:32 (13:18) verloren. Die Niederlage des Tabellenletzten kam nicht unerwartet, zumal die Gastgeber ohne etatmäßige Rückraumspieler antreten mussten. Kramm saß auf der Bank des Gegners, dazu fehlten Thorsten Zartner (krank) und Marc Ziegelhöfer (studienbedingt).

Dabei kam die HSG gut ins Spiel. Sie legte regelmäßig ein Tor vor, führte in der 13. Minute noch mit 6:5. Dann aber zog der Favorit davon, bis auf 9:16 aus HSG-Sicht (25.). Doch die Ascheberger kämpften sich zurück, kamen wieder auf 18:20 (37.) und 19:21 (39.) heran. „Dann aber haben wir viele technische Fehler gemacht“, so HSG-Coach Jörg Kriens. „Kleinigkeiten eigentlich, aber Sparta hat sie gnadenlos ausgenutzt.“ Am Ende gingen die Münsteraner mit neun Toren Vorsprung über die Ziellinie.

HSG: Freier, Sevenich – Frye (6/3), S. Noecker (4), Huckenbeck (3), Kramer (3), Reining (3), H. Kurzhals (2), Risthaus (2), Neve, J. Noecker, Perdun, Spiekermann