HSG verliert mit Pech gegen ASV 2

„Das war Pech“, kommentierte Trainer Jörg Kriens die 23:25 (13:13)-Heimniederlage der HSG Ascheberg/Drensteinfurt gegen den Nachbarrivalen ASV Senden 2. „Das waren zwei gleichstarke Mannschaften. Wir waren kämpferisch stärker, die Sendener spielerisch. Am Ende hätte es genauso gut andersherum ausgehen können.“

Dabei waren die Ascheberger gut in die Partie gestartet. „Schnelle, einfache Tore und eine gute Deckung“ (Kriens) brachten die Hausherren mit 4:1 (7.), 5:3 (11.) und 8:6 (16.) in Front. Doch die Sendener Verbandsliga-Reserve ließ sich nicht abschütteln, torgleich gingen die beiden Teams in die Kabinen.

Nach der Pause legten die Ascheberger wieder vor, und in der 41. Minute warf Max Frye die Gastgeber mit 19:15 in Führung. Kurz darauf vergaben die Grün-Schwarzen die Gelegenheit, den Vorsprung auf fünf Tore auszubauen und kassierten im Gegenzug das 19:16. „Das war eine Schlüsselszene“, sollte HSG-Coach Kriens später sagen. Der ASV verkürzte auf 19:17 (46.) und 20:19 (49.). In der 53. Minute traf Per Grünert zum 21:21. Nun ging es hin und her, doch am Ende hatten die Gäste die Nase vorn – Frederic-Marcel Luft erzielte in der Schlussminute das entscheidende 25:23 aus Sicht der Sendener, die damit ihren zweiten Saisonsieg eintüteten.

HSG: Freier/Sevenich – Frye (6), Kramm (5), Zartner (4), Kramer (2), H. Kurzhals (2), S. Noecker (2), Huckenbeck (1), J. Kurzhals (1), Döller, J. Noecker, Perdun, Reining, Risthaus, Spiekermann