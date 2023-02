Hüging-Zwillinge kommen, Atalan-Cousins bleiben

Davaria Davensberg stellt die Weichen für die Spielzeit 2023/24. Rojhat und Mirhat Atalan bleiben über das Frühjahr hinaus in Traineramt und Würden. Überdies kehren im Sommer zwei Jungspunde in die Heimat zurück.

Das Projekt Davensberg – Fußballer mit direktem Bezug zum Ort in die erste Mannschaft zu überführen – hatte der damalige sportliche Leiter der Davaren, Tino Grote, 2021 kaum aus der Taufe gehoben, da schien es auch schon beerdigt. Hendrik Bolle kehrte nach nur einem Jahr zum TuS Ascheberg zurück, Lukas Bruck und Benedikt Godek wechselten vor der laufenden Spielzeit zu den Blau-Weißen nach Ottmarsbocholt. Während die Hüging-Zwillinge Jonas und Simon, die die Davaren vor zwölf Monaten heiß umworben hatten, sich doch zum Verbleib an der Nordkirchener Straße entschieden.

Doch jetzt – schau` an – scheint es, tatsächlich was zu werden mit der Davensbergisierung des hiesigen B-Ligisten. Bruck ist nach berufsbedingter Pause wieder an Bord. Andreas Stilling, die ewige Nummer eins, steht – trotz anderweitiger Angebote – auch 2023/24 zwischen den Pfosten des Waldstadions. Schließlich die Personalie, die besonders aufhorchen lässt: In der kommenden Spielzeit laufen auch die Hügings in der Heimat auf.

Rückkehr erst im Sommer

„Wir hätten beide gern sofort geholt“, berichtet SVD-Geschäftsführer Uwe Eickholt, ein direkter Nachbar der Defensiv-Allrounder. Aber? „Simon und Jonas wollten ihre Teamkameraden nicht mittendrin im Stich lassen – was ja für den Charakter der Jungs spricht und uns umso mehr darin bestätigt, einen guten Fang gemacht zu haben.“

Beide zählen seit 2020, da waren sie kaum volljährig, zum Stammpersonal der Ascheberger. Inzwischen sind sie aus der TuS-Startelf kaum mehr wegzudenken, Simon meist im Abwehrzentrum, Jonas oft rechts in der Kette oder auf der Sechs – wenn er nicht gerade bei Standards in des Gegners Box lauert. Drei Mal hat der Schlaks in der Hinrunde genetzt, nur Angreifer Fynn Claassen (sechs Tore) war in dem Zeitraum treffsicherer.

Dass auch mal Jüngere in den Fokus rücken, ist am Rinkeroder Weg durchaus keine Selbstverständlichkeit, laut Eickholt aber alternativlos: „Der eine oder andere aus unserer Ü 30-Fraktion wird ja nicht ewig bei uns flemmen, da brauchen wir junge Leute.“ Dazu zähle unbedingt auch Exoce Ndosa, der Ex-Sendener fasst nach langer Verletzungspause allmählich wieder Tritt und „ist für uns gefühlt ein weiterer Neuzugang“, so Eickholt.

Trainer machen weiter

Apropos Weichenstellung: Rojhat und Mirhat Atalan bleiben übers Frühjahr hinaus in Traineramt und Würden. Die Cousins machten „einen tollen Job“, lobt der Geschäftsführer, führten unendlich viele Telefonate mit potenziellen Verstärkungen und seien maßgeblich für den Erfolg seit dem Neuanfang 2022 verantwortlich. Freilich wolle sich der eine wie der andere demnächst vornehmlich aufs Coachen konzentrieren. Obschon Eickholt beide – Rohjat als Innenverteidiger, Mirhat im Zentrum – (noch) für unverzichtbar auf dem Rasen hält.

Neben Stilling hat auch Kapitän Dennis Kreuzberg (der zwar in Drensteinfurt lebt, aber längst als halber Davensberger durchgeht) seine feste Zusage für die kommende Saison gegeben. Um die Rückkehr ins Oberhaus vielleicht doch ein Jahr eher als geplant zu vollziehen, haben die Davaren zudem für die Rückrunde zwei weitere Leute geholt: Mittelfeldmann Tobias Gröger (zuletzt SC Gremmendorf) und Verteidiger Zana Justin Akyüz (früher beim VfL Senden).